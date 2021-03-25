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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Что подорожало в Башкирии больше всего – статистика

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Что подорожало в Башкирии больше всего – статистика Фото: Олег Яровиков

Больше всего за неделю в республике подорожали свежие овощи и яйца, констатировали в Башстате.

По данным выборочного еженедельного мониторинга, лидером условного антирейтинга стала морковь, стоимость которой увеличилась на 7,2 процента и достигла в среднем 39 рублей за килограмм.

На втором месте — свежая капуста с ростом в 4,1 процента — 21 рубль за килограмм, на третьем месте — репчатый лук с ростом 3,3 процента — 29 рублей за килограмм.

Цены на яйца за неделю подросли на 3,1 процента и достигли в среднем 75 рублей за десяток. Картофель за это же время подорожал на 2,9 процента, до 33 рублей.

В перечень ставших дороже продуктов также вошли фруктово-ягодные консервы для детского питания, карамель, шоколадные конфеты, маргарин, куры, сосиски, сардельки, сливочное масло, хлеб. вермишель, говядина, гречневая крупа, печенье, сахар, вареная колбаса, подсолнечное масло, рис, свинина, сыры, сухие молочные смеси для детского питания, пшено и пастеризованное молоко. Недельное снижение цен на эти продукты составило 0,1 — 2,7 процента.

И, наоборот, больше всего за неделю подешевели свежие огурцы — на 16 процентов. Килограмм этих овощей обходится сейчас жителям республики в среднем за 110 рублей.

Свежие помидоры стали доступнее на 2,4 процента, до 145 рублей за килограмм в среднем.

Замкнули тройку мясные и овощные консервы для детского питания — минус 1,8 процента за неделю: в среднем 795 и 486 рублей за килограмм соответственно.

Незначительное снижение цен — на 0,2 — продемонстрировали также сметана, творог, мясные консервы, соль, мороженая рыба, цельное стерилизованное молоко, полукопченая и варено-копченая колбаса, черный чай, яблоки, мука, мясные консервы для детского питания.

Неизменными за неделю осталась только стоимость макарон и баранины — 64 и 420 рублей за килограмм соответственно.

 

Галина Бахшиева

Теги: статистика, продукты
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