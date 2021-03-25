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25 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мэрия Уфы через суд потребовала демонтировать шлагбаумы возле ТК «Центральный»

ОБЩЕСТВО

Администрация Уфы в судебном порядке требует демонтировать шлагбаумы возле торгового комплекса «Центральный». Иск от управления земельных и имущественных отношений администрации к конкурсному управляющему ООО «Торговый комплекс «Центральный» Павлу Коршунову начал рассмотрение Арбитражный суд РБ.

Администрация Уфы требует демонтировать «самовольно установленные» шлагбаумы, а также ограждения земельных участков. Шлагбаумы возле торгового центра ограничивают территорию парковки комплекса.

Заседание по делу пройдет 17 мая.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в ТК «Центральный» и дополнит материал после получения ответа.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «Торговый комплекс Центральный». В отношении компании ведется конкурсное производство.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Центральный рынок
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