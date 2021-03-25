Мэрия Уфы через суд потребовала демонтировать шлагбаумы возле ТК «Центральный»
Администрация Уфы в судебном порядке требует демонтировать шлагбаумы возле торгового комплекса «Центральный». Иск от управления земельных и имущественных отношений администрации к конкурсному управляющему ООО «Торговый комплекс «Центральный» Павлу Коршунову начал рассмотрение Арбитражный суд РБ.
Администрация Уфы требует демонтировать «самовольно установленные» шлагбаумы, а также ограждения земельных участков. Шлагбаумы возле торгового центра ограничивают территорию парковки комплекса.
Заседание по делу пройдет 17 мая.
Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в ТК «Центральный» и дополнит материал после получения ответа.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «Торговый комплекс Центральный». В отношении компании ведется конкурсное производство.