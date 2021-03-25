Мы пережили тяжелые годы и слава Богу живы: Жители Башкирии о законе о детях войны
«Мы пережили тяжелые годы времен Великой Отечественной войны, слава Богу до сих пор живы и рады, что, наконец, нам будет присвоен статус «дети войны», рассказали агентству «Башинформ» жители села Красная Горка Нуримановского района, детство которых пришлось на трудное военное время.
Пенсионер вспоминает, как во время войны они с сестрой Катифой помогали матери, работавшей в колхозе.
«Когда закончилась война, через нашу деревню летали самолеты, а мы, малыши, кричали, мол, выбросите нам с парашютом нашего отца. Отец наш ушел на фронт еще в начале войны кавалеристом и погиб в 1942 году. Трудно очень было, есть было нечего, летом собирали травы, их ели. Но народ не жаловался, все верили в победу. Мы очень рады что, наконец, принимают законопроект, согласно которому таким, как мы, будет присвоен статус «дети войны». Но скажу так: опоздали в республике с ним. Самым молодым-то из нас уже под 80 лет. Умирают много. Главное, мы хотим, чтобы нас не забывали. И чтобы больше никогда не было войны», — рассказал пенсионер.
«Отец был пожилой, вернулся с японской войны инвалидом, был комиссован, умер. Мама со старшей сестрой работали в колхозе. Когда более или менее подрос, тоже стал им помогать. Помню, была у нас корова, но прокормить было сложно, пришлось зарезать. Голодно было, помощи было ждать неоткуда», — рассказал житель села Красная горка.
Тимерхан Шарафутдинов работал в органах внутренних дел, сейчас он майор в отставке, отец пятерых детей, принимает активное участие в общественной жизни села, выступает в ансамбле.
«Все эти дети войны — настолько активные, веселые пенсионеры. Никогда ни на что не жалуются, жизнью довольны, — рассказала председатель совета ветерана Нуримановского района Долорес Хамматова. — Все они сейчас в один голос говорят, что, наконец, на них обратили именно внимание. Давно ждали этот закон о детях войны. Очень важно для них сейчас, что принимаемым законопроектом предполагается обеспечение санаторно-курортным лечением».Напомним, сегодня, 25 марта в Государственном собрании — Курултае Башкирии рассматривается законопроект, согласно которому предлагается жителям Башкирии, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, присвоить статус «Дети войны» с установлением мер социальной поддержки в части предоставления преимущественного права на получение медицинской помощи, внеочередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания, а также единовременной выплаты, устанавливаемой указом Главы Башкортостан
Планируется, что закон вступит в силу с мая 2021 года.
По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты населения, в настоящее время в Башкортостане проживают 189,5 тысячи «детей войны».
На федеральном уровне проект о детях войны рассматривается законодателями уже несколько лет — с 2014 года. В некоторых субъектах РФ действуют региональные законы, по которым дети войны получают ежемесячные пособия или пользуются определенными льготами.