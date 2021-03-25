Мы пережили тяжелые годы и слава Богу живы: Жители Башкирии о законе о детях войны

«Мы пережили тяжелые годы времен Великой Отечественной войны, слава Богу до сих пор живы и рады, что, наконец, нам будет присвоен статус «дети войны», рассказали агентству «Башинформ» жители села Красная Горка Нуримановского района, детство которых пришлось на трудное военное время.

Амир Сарваретдинович Мунаваров, 1940 года рождения, всю жизнь проработал врачом-терапевтом, сейчас на заслуженном отдыхе, с супругой воспитали троих детей.

Пенсионер вспоминает, как во время войны они с сестрой Катифой помогали матери, работавшей в колхозе.

«Когда закончилась война, через нашу деревню летали самолеты, а мы, малыши, кричали, мол, выбросите нам с парашютом нашего отца. Отец наш ушел на фронт еще в начале войны кавалеристом и погиб в 1942 году. Трудно очень было, есть было нечего, летом собирали травы, их ели. Но народ не жаловался, все верили в победу. Мы очень рады что, наконец, принимают законопроект, согласно которому таким, как мы, будет присвоен статус «дети войны». Но скажу так: опоздали в республике с ним. Самым молодым-то из нас уже под 80 лет. Умирают много. Главное, мы хотим, чтобы нас не забывали. И чтобы больше никогда не было войны», — рассказал пенсионер.

Тимерхану Габдулзамиловичу Шарафутдинову было 4 года, когда началась Великая Отечественная война. В воспоминаниях ребенка мало что осталось, но запечатлелась тяжелая атмосфера жизни.

«Отец был пожилой, вернулся с японской войны инвалидом, был комиссован, умер. Мама со старшей сестрой работали в колхозе. Когда более или менее подрос, тоже стал им помогать. Помню, была у нас корова, но прокормить было сложно, пришлось зарезать. Голодно было, помощи было ждать неоткуда», — рассказал житель села Красная горка.

Тимерхан Шарафутдинов работал в органах внутренних дел, сейчас он майор в отставке, отец пятерых детей, принимает активное участие в общественной жизни села, выступает в ансамбле.

Еще один уважаемый житель села — Радиф Магафурович Багаутдинов — сын погибшего на войне кавалериста 112-й Башкадивизии. Родился в 1942 году. Вспоминает, какой горькой была каша из семян лебеды, которую приходилось есть, чтобы не умереть с голода. Пенсионер всю жизнь проработал в сельхозуправлении района.

«Все эти дети войны — настолько активные, веселые пенсионеры. Никогда ни на что не жалуются, жизнью довольны, — рассказала председатель совета ветерана Нуримановского района Долорес Хамматова. — Все они сейчас в один голос говорят, что, наконец, на них обратили именно внимание. Давно ждали этот закон о детях войны. Очень важно для них сейчас, что принимаемым законопроектом предполагается обеспечение санаторно-курортным лечением».

Напомним, сегодня, 25 марта в Государственном собрании — Курултае Башкирии рассматривается законопроект , согласно которому предлагается жителям Башкирии, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, присвоить статус «Дети войны» с установлением мер социальной поддержки в части предоставления преимущественного права на получение медицинской помощи, внеочередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания, а также единовременной выплаты, устанавливаемой указом Главы Башкортостан

Планируется, что закон вступит в силу с мая 2021 года.

По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты населения, в настоящее время в Башкортостане проживают 189,5 тысячи «детей войны».

На федеральном уровне проект о детях войны рассматривается законодателями уже несколько лет — с 2014 года. В некоторых субъектах РФ действуют региональные законы, по которым дети войны получают ежемесячные пособия или пользуются определенными льготами.