Ультра-мини, оттенки розового и кружево: уфимский стилист рассказала о трендах весны-2021

В весеннем гардеробе уфимских модниц в этом сезоне обязательно должны быть брюки с принтами, кружево и ультра-мини платья и юбки.

Стилист и шопинг-гид Гульназ Хазиева рассказала о ярких направлениях.

«Мода в настоящее время немного замедлилась и нет уже откровенно новых трендов. Вполне возможно, что то, что уже есть в гардеробе — актуально и можно продолжить носить эту вещь», — считает стилист.

В тренде брюки с интересными принтами. Сверху стоит надеть спокойный, базовый, однотонный верх, а снизу яркие, веселые брюки. Стоит помнить, что принт добавляет объём. Модны все оттенки розового, однако выбирая розовый, нужно обращать внимание на актуальный крой и фасон.

«Модницы должны оценить всевозможное кружево и шитьё. По-прежнему трендовые платья-комбинации пастельных цветов, полупрозрачные туники, сетку и всевозможные веревки. Можно обратить внимание ультра-мини: но надо помнить — «открывая» ноги, нужно закрывать верх. Иначе велика вероятность из модного и современного стиля перейти в стиль «порно-шик». Трикотажный жилет сочетается с рубашками, платьями-рубашками, блузами, футболками, также его можно носить как самостоятельный элемент», — пояснила Гульназ Хазиева.

Говоря о брюках, стилист отметила, что в моде широкие брюки, джинсы с разрезами внизу штанины, они визуально удлиняют ноги.

На голову весной-2021 года надевают спортивные кепки, панамы, косынки и шелковые платки-каре.

В руках у модниц должны оказаться сумки с четкой геометрией, клатчи, сумки с мягкими формами, а летом будут актуальны сумки с кружевами и их имитацией, вязаные, плетеные и гофрированные сумки.

В обувные тренды вернулись сандалии на массивной подошве, светлая и белая обувь, каблук рюмочка необычной формы, плетёная обувь, ультра узкий «нос», тонкие ремешки и перемычки, клоги и шлёпанцы. Актуальной будет обувь в ретро стиле, а также сапоги с широким голенищем на грубой подошве: их стилист советует носить с юбками, платьями, леггинсами, джинсами и брюками.

«Самый важный тренд — тренд на осознанность или осознанное потребление. Каждую вещь подбирайте так, чтобы она служила вам не один сезон. Ваши вещи должны работать, а не висеть мертвым грузом в шкафу. Сдавайте вещи на повторную переработку, не выбрасывайте их в общий мусор, тем самым вы внесёте свой вклад в защиту экологии», — подчеркнула шопинг-гид.