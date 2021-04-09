Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.10 ↓

EUR 91.61 ↑

9 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ультра-мини, оттенки розового и кружево: уфимский стилист рассказала о трендах весны-2021

ОБЩЕСТВО

В весеннем гардеробе уфимских модниц в этом сезоне обязательно должны быть брюки с принтами, кружево и ультра-мини платья и юбки.

Стилист и шопинг-гид Гульназ Хазиева рассказала о ярких направлениях.

«Мода в настоящее время немного замедлилась и нет уже откровенно новых трендов. Вполне возможно, что то, что уже есть в гардеробе — актуально и можно продолжить носить эту вещь», — считает стилист.

В тренде брюки с интересными принтами. Сверху стоит надеть спокойный, базовый, однотонный верх, а снизу яркие, веселые брюки. Стоит помнить, что принт добавляет объём. Модны все оттенки розового, однако выбирая розовый, нужно обращать внимание на актуальный крой и фасон.

«Модницы должны оценить всевозможное кружево и шитьё. По-прежнему трендовые платья-комбинации пастельных цветов, полупрозрачные туники, сетку и всевозможные веревки. Можно обратить внимание ультра-мини: но надо помнить — «открывая» ноги, нужно закрывать верх. Иначе велика вероятность из модного и современного стиля перейти в стиль «порно-шик». Трикотажный жилет сочетается с рубашками, платьями-рубашками, блузами, футболками, также его можно носить как самостоятельный элемент», — пояснила Гульназ Хазиева.

Говоря о брюках, стилист отметила, что в моде широкие брюки, джинсы с разрезами внизу штанины, они визуально удлиняют ноги.

На голову весной-2021 года надевают спортивные кепки, панамы, косынки и шелковые платки-каре.

В руках у модниц должны оказаться сумки с четкой геометрией, клатчи, сумки с мягкими формами, а летом будут актуальны сумки с кружевами и их имитацией, вязаные, плетеные и гофрированные сумки.

В обувные тренды вернулись сандалии на массивной подошве, светлая и белая обувь, каблук рюмочка необычной формы, плетёная обувь, ультра узкий «нос», тонкие ремешки и перемычки, клоги и шлёпанцы. Актуальной будет обувь в ретро стиле, а также сапоги с широким голенищем на грубой подошве: их стилист советует носить с юбками, платьями, леггинсами, джинсами и брюками.

«Самый важный тренд — тренд на осознанность или осознанное потребление. Каждую вещь подбирайте так, чтобы она служила вам не один сезон. Ваши вещи должны работать, а не висеть мертвым грузом в шкафу. Сдавайте вещи на повторную переработку, не выбрасывайте их в общий мусор, тем самым вы внесёте свой вклад в защиту экологии», — подчеркнула шопинг-гид.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Задержан глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин
По подозрению в превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Илишевского района Ильдар Мустафин. По данным ис
В Уфе на улице мужчине стало плохо: он скончался до приезда «скорой»
В Уфе прямо на улице скончался мужчина. Мертвого человека обнаружили утром 8 апреля в районе Южного автовокзала. По сообщению очевидца, который разместил
Глава СКР поручил еще раз изучить дело осужденного к 8 годам тюрьмы Владимира Санкина
После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении уфимца Владимира Санкина, п
Башкирская актриса Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации
Известная башкирская актриса, народная артистка Башкортостана Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации. Соответствующий указ, по
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть