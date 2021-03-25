В Уфе отменили проект планировки территории между улицами Конституции, Горького, Кольцевой

В Уфе отменили проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Конституции, Горького, Мира и Кольцевой в Орджоникидзевском районе. Соответствующее постановление, подписанное мэром Уфы Сергеем Грековым, опубликовано на сайте городской администрации.

Ранее «Башинформ» сообщал, что застройщик «ПСК- № 6» на площади 13,6 га в самом центре Черниковки намерен возвести в квартале жилые дома до 27 этажей общей площадью квартир более 69 тысяч квадратных метров. В квартале планировали снести около 2000 квадратных метров аварийного жилья.

Против строительства квартала выступали местные жители, которые считали, что новые дома строятся на их придворовой территории.

В июне 2019 года уфимский Горсовет отклонил проект планировки квартала в Черниковке из-за недостатка школ. Сообщалось, что проект не согласован с Управлением образования. По словам замглавы мэрии Уфы Алины Сулеймановой, застройка старого квартала многоэтажными домами вызовет перегруженность имеющейся социальной инфраструктуры, ухудшение условий обучения детей и проблемы при переходе на односменное обучение. Владелец компании и депутат горсовета Андрей Носков тогда заявил, что реконструкция школ не является задачей застройщика. Впоследствии проект был все-таки согласован при тех же исходных условиях.

В опубликованном сегодня документе указано, что решение принято с учетом представления прокуратуры Уфы.

Контроль за исполнением указа возложен на замглавы мэрии Радмила Муслимова.