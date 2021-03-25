Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.15 ↑

EUR 90.05 ↓

25 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе отменили проект планировки территории между улицами Конституции, Горького, Кольцевой

ОБЩЕСТВО

В Уфе отменили проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Конституции, Горького, Мира и Кольцевой в Орджоникидзевском районе. Соответствующее постановление, подписанное мэром Уфы Сергеем Грековым, опубликовано на сайте городской администрации.

Ранее «Башинформ» сообщал, что застройщик «ПСК- № 6» на площади 13,6 га в самом центре Черниковки намерен возвести в квартале жилые дома до 27 этажей общей площадью квартир более 69 тысяч квадратных метров. В квартале планировали снести около 2000 квадратных метров аварийного жилья.

Против строительства квартала выступали местные жители, которые считали, что новые дома строятся на их придворовой территории.

В июне 2019 года уфимский Горсовет отклонил проект планировки квартала в Черниковке из-за недостатка школ. Сообщалось, что проект не согласован с Управлением образования. По словам замглавы мэрии Уфы Алины Сулеймановой, застройка старого квартала многоэтажными домами вызовет перегруженность имеющейся социальной инфраструктуры, ухудшение условий обучения детей и проблемы при переходе на односменное обучение. Владелец компании и депутат горсовета Андрей Носков тогда заявил, что реконструкция школ не является задачей застройщика. Впоследствии проект был все-таки согласован при тех же исходных условиях.

В опубликованном сегодня документе указано, что решение принято с учетом представления прокуратуры Уфы.

Контроль за исполнением указа возложен на замглавы мэрии Радмила Муслимова.

 

ИА «Башинформ»

Теги: точечная застройка
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прямо на дороге подрались сотрудник ГИБДД и пассажир автомобиля
В Караидельском районе прямо на проезжей части между сотрудником ГИБДД и мужчиной завязалась драка. Инцидент сняли на видео очевидцы. На записи видно, ка
Тотальный диктант впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке
10 апреля, в день Тотального диктанта, акция впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Соорганизатором проекта стал EF Education Fi
В Уфе врачи перинатального центра спасли двух беременных женщин с серьезной патологией
В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы в марте этого года врачи провели две сложные операции у пациенток с врастанием плаценты. По данным
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии весной и летом
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии весной и летом. Средняя температура воздуха в апреле в республике ожидается около нормы, по сев
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть