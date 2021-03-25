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25 марта Четверг

Уфа   °

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Спасатели продолжают очищать реку Уфу от нефтепродукта: собрано 2000 л водной эмульсии

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Спасатели продолжают очищать реку Уфу от нефтепродукта: собрано 2000 л водной эмульсии Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

На реке Уфе в районе дома № 71 по улице Набережной реки Уфы продолжается ликвидация вытекания нефтепродукта. Напомним, масляное пятно было обнаружено 14 марта.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города установили две линии боновых ограждений. Более десяти дней они обрабатывают загрязненную поверхность водоема сорбентом и занимаются сбором вещества.

«По состоянию на 24 марта ими собрано 2000 литров водной эмульсии. Специалисты МБУ «СУРСИС» постоянно очищают ливневую канализационную трубу, из которой произошло попадание нефтепродукта в водоем. Сейчас ведется сбор остатков вещества, вытекающих из ливневки», — проинформировали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Ранее в Минэкологии Башкирии назвали источник розлива нефтепродукта на реке Уфе. В данном месте в реку выходит труба ливневой канализации с набережной, которая эксплуатируется Спецуправлением по ремонту и содержанию искусственных сооружений (МБУ СУРСИС). Нефтепродукт был слит неустановленными лицами в колодец ливневой канализации около дома 69 по улице Набережной.

По заключению специалистов, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

 

ИА «Башинформ»

Теги: УГЗ по Уфе
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