Фото: Соцсети В центре Уфы жителей дома терроризируют огромные крысы Фото: Соцсети

Жители четырехэтажного дома в центре Уфы по улице Карла Маркса, 67, вторую неделю боятся выйти в подъезд. Владельцы квартир при выходе из жилья лицом к лицу встречаются с огромными крысами. По словам горожан, в доме много маленьких детей.

«ЖЭУ просто игнорирует. Подаем заявки уже две недели и никто ни разу не приезжал! В доме много маленьких детей и животных, в подъезд страшно выходить», — говорят местные жители.

Отметим, что дом, который терроризируют крысы, находится в непосредственной близости от парка имени Ивана Якутова.