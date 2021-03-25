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25 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В центре Уфы жителей дома терроризируют огромные крысы

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В центре Уфы жителей дома терроризируют огромные крысы Фото: Соцсети

Жители четырехэтажного дома в центре Уфы по улице Карла Маркса, 67, вторую неделю боятся выйти в подъезд. Владельцы квартир при выходе из жилья лицом к лицу встречаются с огромными крысами. По словам горожан, в доме много маленьких детей.

«ЖЭУ просто игнорирует. Подаем заявки уже две недели и никто ни разу не приезжал! В доме много маленьких детей и животных, в подъезд страшно выходить», — говорят местные жители.

Отметим, что дом, который терроризируют крысы, находится в непосредственной близости от парка имени Ивана Якутова.

 

ИА «Башинформ»

Теги: крысы
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