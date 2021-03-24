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В Башкирии из 485 мест отдыха у воды только 90 – специально организованные

ОБЩЕСТВО

В Башкирии насчитывается 485 мест отдыха у воды, но только 90 из них – специально организованные места. Остальные – «дикие» необорудованные пляжи, где ежегодно тонут люди. К примеру, в 2020 году при купании в неположенных местах в республике погибло 95 человек. Такие данные приводит региональная общественная организация «Спасание на водах».

Ближе к лету в Башкирии планируется провести мониторинги мест отдыха у воды в рамках проекта «Народный контроль». Далее – составить дорожную карту совместной работы с общественной организацией «Спасания на водах».

«Нашей организации уже 150 лет, 10 лет назад появилось региональное отделение. В 2012 году открыли свой учебный центр в Уфе, который готовит матросов-спасателей, судоводителей, водолазов. Именно наши спасатели стоят на водных объектах республики», — рассказал председатель организации Борис Махов.

 

ИА «Башинформ»

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