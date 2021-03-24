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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе к работе на пришкольных и закрепленных участках привлекут 50 тысяч школьников

ОБЩЕСТВО

В 2021 году более 50 тысяч школьников Уфы примут участие в благоустройстве и озеленении пришкольных участков и закрепленных территорий. В рамках организации летней занятости несовершеннолетних запланировано трудоустройство более 5 тысяч подростков. Такие данные приводит администрация города.

Организованный летний детский отдых и занятость охватят 76 тысяч детей и подростков, из которых более 7 тысяч – это дети из социальных категорий.Также предполагается, что будет функционировать 271 организация отдыха. С 1 июня на базе 123 школ и 8 учреждений дополнительного образования будет работать 131 центр с дневным пребыванием детей с организацией двухразового питания.

Услуги по организации отдыха и оздоровления детей предоставят 15 загородных лагерей, в которых оздоровятся около 8,5 тысяч детей.

 

ИА «Башинформ»

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