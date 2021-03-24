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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Семья Минигуловых из Миякинского района Башкирии отметила бриллиантовую свадьбу

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

Семья Минигуловых из Миякинского района Башкирии отметила бриллиантовую свадьбу Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

В эти дни семья Минигуловых из села Шатмантамак Миякинского района отметила бриллиантовую свадьбу. Адип Гилязович и Гульчачак Ахметовна прожили в любви и согласии 60 лет. Вместе рука об руку они прошли не легкий совместный жизненный путь, сумев сохранить уважение и доверие друг к другу.

Всю жизнь они трудились в родном селе. Адип Гилязович до выхода на заслуженный отдых работал главным зоотехником в СПК «Урал». Гульчачак Ахметовна в том же хозяйстве была дояркой. Своим трудом добивалась высоких показателей и всегда была в числе передовых, рассказали в Госкомитет РБ по делам юстиции.

Пара вырастила и воспитала пятерых детей. Дала им достойное воспитание, помогала получить образование и смело войти во взрослую жизнь. Они не только хорошие родители, но и любящие бабушка и дедушка, которые балуют внуков и правнуков своей заботой и вниманием.

Свой праздник по случаю бриллиантовой свадьбы пожилые супруги встретили в домашней уютной обстановке. Со знаменательной датой их поздравили начальник отдела ЗАГС Миякинского района Рита Прожейко и глава сельского поселения Зильдяровский сельский Зиннур Идрисов. Юбилярам вручили памятный подарок и поздравительный адрес от имени Главы Республики Башкортостан.

 

ИА «Башинформ»

Теги: бриллиантовая свадьба
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