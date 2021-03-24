«Сингента» презентовала в Уфе школу для агрономов «Здоровая почва»

Компания «Сингента» представила в Уфе проект «Здоровая почва». Мероприятие состоялось в рамках агропромышленного форума «АгроКомплекс-2021» на территории выставочного комплекса «ВДНХ Экспо».

Как сообщили организаторы, школа для агрономов «Здоровая почва» призвана помочь аграриям минимизировать риски, связанные с глобальным изменением климата и деградацией почв.

Проект уже стартовал в Саратове и Самаре. В каждом регионе представители компании собирают ведущих экспертов в области агрохимии, почвоведения, защиты растений и применения цифровых технологий в растениеводстве, чтобы поделиться знаниями и опытом.

В Уфе в рамках школы рассказали о «здоровье» почвы и безопасном применении средств защиты растений представители компании «Сингента» Елена Соколова, кандидат биологических наук, менеджер по устойчивому развитию, Татьяна Павлова, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт по агрохимии и Гульназ Хасанова, кандидат биологических наук, технический специалист.

Спикерами также выступили специалисты отрасли и представители научного сообщества: Алексей Трубников, кандидат биологических наук, генеральный директор ООО «Агроноут», эксперт по почвоведению, Халил Сафин, член-корреспондент Академии наук РБ.

– Здоровье почв является ограничивающим фактором получения качественной продукции, а также в росте урожайности, сохранения ее стабильности и экологической среды, — рассказала Елена Соколова, кандидат биологических наук, менеджер по устойчивому развитию бизнеса «Сингента», эксперт по защите растений. Компания «Сингента» инициировала проект «Здоровая почва», чтобы помощь нашим партнерам минимизировать риски, связанные с деградацией почвы и снижением почвенного плодородия, загрязнением источников воды удобрениями и пестицидами, а также эрозией почвы. В нашей школе мы делимся знаниями и практическими наработками ученых со всего мира с тем, чтобы аграрии смогли применять их на своих территориях с учетом природно-климатических условий.

Ирик Сураков, заместитель министра Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, отметил, что почва – это живой механизм, который испытывает большие нагрузки, как механические, так и пестицидные.

- В связи с этим проект компании «Сингента» приобретает особое значение. Почвы нуждаются в восстановлении. Это важно учитывать, так как по данным FAO — Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций 25% урожая мы недополучаем именно из-за состояния почвы.

В рамках мероприятия спикеры рассказали о методиках оценки статуса «здоровья» и плодородия почвы, а также приемах сохранения и управления состоянием почв в условиях Республики Башкортостан.

Так, с сообщением о состоянии почв и почвосберегающих технологиях выступил Халил Сафин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член- корреспондент АН РБ, заведующий кафедрой землеустройства БашГАУ, заведующий отделом земледелия БашНИИСХ.

- Почву уничтожают, помимо человеческого фактора, ветровая и водная эрозии, рост оврагов. В результате – снижается содержание гумуса. Чтобы привести почву в нормальное состояние, необходимо применять почвосберегающие технологии, такие как no till. Со временем, почва оздоравливается, требуется меньше минеральных удобрений, а хозяйства имеют больше урожая.

Гульназ Хасанова, технический специалист «Сингента», затронула тему фитотоксичности и мерах ее снижения. Алексей Трубников, директор ООО «Агроноут» рассказал о почвенной диагностике и дифференцированном внесении удобрений.

Все участники школы подтвердили актуальность озвученных тем и желание продолжить углубленное изучение для разработки системы управления состоянием почвы на уровне своего хозяйства.

Школа для аграриев «Здоровая почва» организована компанией «Сингента» при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и Академии наук Республики Башкортостан.