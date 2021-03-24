Фото: Соцсети Волонтеры акции #МыВместе запустили флешмоб в память погибшего в Башкирии добровольца Фото: Соцсети

Волонтеры общероссийской акции #МыВместе в память о безвременно ушедшем добровольце из башкирского поселка Чишмы в Башкирии Радика Асфандиярова запустили флешмоб.

«Для участия необходимо написать в своем аккаунте слова поддержки семье добровольца и благодарности всем отважным волонтерам, врачам и простым гражданам, помогавшим друг другу во время пандемии, и разместить их под хештегами #ГероиНашегоВремени и #МирныйПодвиг», — сообщили представители акции.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что сердце 36-летнего Радика Асфандиярова остановилось 17 марта 2021 года. Месяц он боролся с новой коронавирусной инфекцией и умер в инфекционном центре в Зубово. У него остались жена и двое детей 6 и 15 лет. Отметим, что мужчина стал первым волонтером в республике, скончавшимся от COVID-19.