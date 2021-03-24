В Башкирии снижается число заболевших туберкулезом

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Туберкулез — инфекционное заболевание, возбудитель которого наиболее часто поражает легкие и нарушает иммунитет человека.

В Башкирии в 2020 году больных туберкулезом было выявлено на 255 человек меньше, чем годом ранее. Показатель заболеваемости составил 35,1 на 100 тысяч населения. В сравнении с 2019 годом распространенность снизилась на 15%. Об этом агентству «Башинформ» сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава РБ Миннинур Азаматова.

Сейчас на учете в противотуберкулезном диспансере состоит 3573 человека. По сравнению с 2019 годом, число уменьшилось на 358 человек. Показатель на 100 тысяч населения — 80,5, почти на 9 процентов ниже, чем в 2019 году, сообщила фтизиатр.

Лидерами по заболеваемости среди районов республики являются Альшеевский, Благовещенский, Иглинский. Среди городов — Кумертау и Сибай. В 22 районах смертность от туберкулеза не выявлена совсем.

«Детей до 14 лет, больных туберкулезом, в 2020 году было выявлено 25 человек. На одного меньше, чем в 2019 году. Показатель на 100 тысяч детского населения — 3,2. Это в три раза меньше, чем в среднем по России и соседних субъектах. Подростков (до 18 лет) было выявлено 15 человек. Показатель — 11,4, это в два раза меньше, чем в целом по стране и соседних регионах», — рассказала Миннинур Азаматова.

Как сообщила фтизиатр, за последние годы уменьшается смертность от туберкулеза. По ее словам, этот показатель в 2020 году сократился на 2,5%.