В Башкирии собака в погоне за кошкой провалилась в колодец

Фото: Госкомитет по ЧС РБ



Фото: Госкомитет по ЧС РБ

Утренняя прогулка собаки с хозяйкой закончилась спасательной операцией. Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, в Кумертау пес гонялся за кошкой и провалился в колодец.

Животное самостоятельно не смогло выбраться из двухметрового коллектора, владелица ничем любимцу помочь не смогла и вызвала профессиональных спасателей.

К счастью, собака не пострадала.