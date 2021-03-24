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24 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии собака в погоне за кошкой провалилась в колодец

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет по ЧС РБ

Фото: Госкомитет по ЧС РБ

Утренняя прогулка собаки с хозяйкой закончилась спасательной операцией. Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, в Кумертау пес гонялся за кошкой и провалился в колодец.

Животное самостоятельно не смогло выбраться из двухметрового коллектора, владелица ничем любимцу помочь не смогла и вызвала профессиональных спасателей.

К счастью, собака не пострадала.

 

ИА «Башинформ»

Теги: собака, спасатели
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