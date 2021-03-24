В Башкирии собака в погоне за кошкой провалилась в колодец
Фото: Госкомитет по ЧС РБ
Фото: Госкомитет по ЧС РБ
Утренняя прогулка собаки с хозяйкой закончилась спасательной операцией. Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, в Кумертау пес гонялся за кошкой и провалился в колодец.
Животное самостоятельно не смогло выбраться из двухметрового коллектора, владелица ничем любимцу помочь не смогла и вызвала профессиональных спасателей.
К счастью, собака не пострадала.
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В Башкирии собака в погоне за кошкой провалилась в колодец
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