Статус «дети войны» нужен нам не ради денег - Рафик Хайдаров

В Башкирии инициативе депутатов о присвоении статуса «дети войны» тем жителям республики, чье детство пришлось на тяжелые годы времен Великой Отечественной войны, рады ветераны-общественники.

Напомним, депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Госсобрание — Курултай РБ законопроект, который предлагает установить особый статус тем, кто родился во время войны и кому на момент ее начала не исполнилось 14 лет. Также документом рекомендуется обеспечить эту категорию граждан мерами поддержки в виде единовременной выплаты, предоставления права вне очереди пользоваться медицинскими услугами и вне очереди получать путевку в организации стационарного социального обслуживания.

Руководитель общественной организации Народный университет третьего возраста РБ, объединяющий детей-сирот той страшной войны, Рафик Хайдаров считает, что, наконец-то, вопрос, который они давно поднимали, сдвинулся с мертвой точки.

«Мы не раз обращались с этим вопросом к властям. Причем, речь тут даже не столько о деньгах. Просто получить открытку за подписью Главы региона, знать, что о них не забыли, для этих людей большая радость. Многим детям войны сегодня уже за 80 лет. Это люди трудовой доблести военного и послевоенного времени. Те, кто работали на станках, в полях во время войны, восстанавливали жизнь в послевоенное время. И как так получилось, что именно эти люди вплоть до сегодняшнего дня никак не были охвачены ни вниманием, ни поддержкой государства? Большинство из-за войны не получили образование, подорвали здоровье, потеряли родных. Я считаю, что именно сейчас настало время выделить эту категорию людей, переживших военное время, и отдельно работать с ними, тем более что фронтовиков остаются единицы. Вот как раньше после войны на домах фронтовиков вешали таблички «Участник ВОВ», также сейчас нужно обозначать детей войны. Мы в настоящее время в Народном университете третьего возраста работаем над составлением списка людей, которые остались сиротами во время Великой Отечественной войны. Это важно для истории, для наших потомков, для патриотического воспитания, чтобы наши дети знали об этом и помнили», — говорит общественник.

Рафик Гильмиярович Хайдаров родился 14 сентября 1939 года в деревни Деуш Караидельского района. Его отец погиб в 1943 году во время сражения на Курской дуге, когда мальчику было пять лет. Говорит, что во время войны им пришлось испытать все тяготы голодной тяжелой жизни. Младшая сестренка Ясиля умерла от голода в возрасте 2 лет. Вспоминает, как возвращались в деревню фронтовики, кто без ноги, кто без руки, и как солдаты угощали маленьких детей куском хлеба или картофелиной.

Еще школьником Рафик Хайдаров начал работать в колхозе. Закончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Работал инженером-конструктором авиационного приборостроительного завода в Казани, главным инженером Управления бытового обслуживания населения Уфимского горисполкома, заместителем министра — главным диспетчером Министерства бытового обслуживания населения БАССР, представителем Башкортостана в Республике Узбекистан. После выхода на пенсию – активный участник и руководитель ветеранских организаций республики. Награжден званием отличника службы быта РФ и республики Узбекистан, почетными грамотами различных министерств РБ.

Справка. По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты населения, в настоящее время в Башкортостане проживают 189,5 тысяч «детей войны».