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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Музей Боевой Славы поддерживает законопроект о придании детям войны особого статуса

ОБЩЕСТВО
Фото: https://rmbs-ufa.ru/ru/nashi-proekty/virtualnye-vystavki/deti-vojny

Музей Боевой Славы поддерживает законопроект о придании детям войны особого статуса Фото: https://rmbs-ufa.ru/ru/nashi-proekty/virtualnye-vystavki/deti-vojny

Республиканский музей Боевой Славы поддерживает законодательную инициативу башкирских парламентариев о поддержке «детей войны» — жителей республики, пострадавших в период Великой Отечественной войны.

Напомним, проект депутатов фракции «Единая Россия» был внесен в Госсобрание — Курултай республики с целью установить особый статус и меры поддержки для тех, чье детство пришлось на военные годы.

«Время летит очень быстро. Ветеранов Великой Отечественной войны остаются единицы. Уже преклонного возраста те, кого мы называем дети войны. Мы поддерживаем законопроект башкирских депутатов и считаем его актуальным и своевременным. Важно успеть поддержать тех, кто детьми и подростками в годы войны работал на заводах, в поле, — сказал директор музея Ильшат Утяев. — Одна из тем, которую рассматривает наш музей, посвящена детям войны. Музеем регулярно организуются тематические мероприятия, встречи молодежи с ветеранами, в том числе с детьми войны».
Одна из таких тематических выставок в музее — экспозиция «Дети войны, вы детства не знали», на которой представлены фотографии и предметы жизнедеятельности, рассказывающие о жизни детей в селе и в городе в 30-50-х годах. Главный замысел выставки состоял в том, чтобы показать жизнь подростков и детей в тылу. Ознакомиться с выставкой можно на сайте музея.

В Башкирии законопроектом статус «Дети войны» предлагается присвоить жителям республики, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, с установлением мер социальной поддержки в части предоставления преимущественного права на получение медицинской помощи, внеочередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания, а также единовременной выплаты, устанавливаемой указом Главы Башкортостана.

Планируется, что закон вступит в силу с мая 2021 года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дети войны
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