Цифровая платформа Башкирии вошла в тройку лучших облачных решений России

На первом Национальном конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация» цифровая платформа Башкирии «Открытый Регион» вошла в тройку лучших облачных решений России. Об этом сообщили в Минцифре региона.

«Цифровое решение Башкирии – платформа для создания сайтов «Открытый Регион», заняла третье место среди российских практик в номинации «Облачные решения»», — подчеркнули в ведомстве.

Платформа разработана республиканским центром информационных технологий «Открытый Регион». Она предназначена для оперативного создания программных продуктов, порталов и информационных систем в сфере взаимодействия государственных и муниципальных структур с населением.

На данный момент эта цифровая платформа и ее компоненты развернуты в семи российских регионах. На ее базе создано более 600 сайтов и сервисов правительств регионов, органов государственной и муниципальной власти, различных государственных учреждений и структур.

Цель конкурса «ПРОФ-IT.Инновация» — выявить и популяризовать инновационные решения в области цифровизации, которые затем можно использовать в государственном и муниципальном управлении.

«По итогам проведения конкурса формируется база инновационных ИТ-решений, которые способствуют достижению «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы», — пояснила пресс-секретарь Минцифры Башкирии Алевтина Даутова.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и помогает российским ИТ-разработчикам продвигать свои продукты на рынке, а также стимулирует увеличение вложений в лучшие отечественные решения в сфере ИТ.

Между тем, как считает президент России Владимир Путин, процессы цифровой трансформации дадут экономике страны серьезный импульс для развития. Об этом он заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Одной из национальных целей России на предстоящее десятилетие является цифровая трансформация во всех сферах жизни. Это очень важный фактор повышения экономической динамики нашей страны, улучшения качества жизни людей», — убежден Путин.

По его словам, ведущие российские компании, прежде всего «Яндекс», «Сбер» и «ВТБ», давно и успешно вкладываются в эти сферы, осваивают новые и перспективные ниши и продукты.

«По факту все они становятся тем, что сейчас называется экосистемами. Я уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере, что чрезвычайно важно, придаст заметный импульс нашей экономике. В том числе позволит малым и средним предприятиям расширить каналы сбыта своей продукции», — заключил президент России.