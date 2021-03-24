Фото: стоп-кадр видео В Башкирии молодые люди организовали опасное развлечение Фото: стоп-кадр видео

В Стерлитамаке 21 марта на улице Артёма сотрудники ГИБДД остановили «Ниву» с прицепленным надувным резиновым матрасом. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в необычном «прицепе» находились двое мужчин. Автомобиль ехал по проезжей части, создавая угрозу жизни и здоровью пассажиров, а также помехи другим машинам.

«За совершение административного правонарушения в Управление МВД России по Стерлитамаку была доставлена вся веселая компания резвящихся молодых людей», — отметили в ведомстве.

В отношении 20-летнего водителя «Нивы» составлены административные протоколы по статьям «Нарушение правил перевозки людей», «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид» и «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».

Правонарушителя оштрафовали на две тысячи рублей.