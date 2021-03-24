В Башкирии не хватает всех групп крови и резус-принадлежностей

В начале апреля Республиканская станция переливания крови проводит донорскую акцию. Уфимцев приглашают сдать компоненты крови, так как в службе наблюдается повышенная потребность всех групп и резус-принадлежностей.

«Акция будет проходить 6-7 апреля по адресу: ул. Батырская, 41/1, с 8 до 13 часов. Проводиться она будет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — уточнили в РСПК.

На данный момент, согласно донорскому светофору, самая острая необходимость имеется в «третьей отрицательной» группе крови. Также на исходе «четвертая отрицательная».