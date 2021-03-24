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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Тотальный диктант впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Тотальный диктант впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке Фото: ИА «Башинформ»

10 апреля, в день Тотального диктанта, акция впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Соорганизатором проекта стал EF Education First. Проверить свои знания английского языка можно будет в 18 городах России, в том числе и в Уфе.

Напомним, в этом году участники будут писать текст Дмитрия Глуховского, готовится его перевод на английский язык.

Тотальный диктант в Уфе можно будет написать на площадках языковой студии «Expert English»:

— г. Уфа, ул. Бр. Кадомцевых, 12/2

— г. Уфа, ул. Пушкина, 45/1.

С полным списком можно будет ознакомиться в день начала регистрации — 31 марта. Время начала Тотального диктанта по английскому языку — 14.30.

«Механизм проведения акции аналогичен русской версии. Проверяющими будут учитываться только орфографические ошибки, в отличие от русской версии Тотального диктанта», — сообщают организаторы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Тотальный диктант
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