В Уфе в рамках акции МыВместе наградили волонтеров, помогавших пожилым жителям Башкирии

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ







Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

В Уфе в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе наградили волонтеров, участвовавших в формировании и доставке однократных продуктовых наборов для нуждающихся пенсионеров.

В период распространения коронавирусной инфекции весной 2020 года такую адресную помощь получили более 40 тысяч малообеспеченных пожилых жителей Башкортостана. В мероприятии принял участие руководитель попечительского совета «Бизнес-платформы ОНФ» Владимир Сенин.

«Год действительно был очень тяжелым. Акция #МыВместе — это лучшее проявление человеческих качеств наших людей, которые смогли собраться и сорганизоваться, чтобы помогать друг другу. Эта акция, которая шла от души. В организации процесса большую роль сыграл Общероссийский народный фронт. Год прошел, пандемия отступает, полным ходом идет вакцинация. Не хочется, чтобы усилия, предпринятые в период распространения коронавирусной инфекции, вновь пригодились, но те люди, которые проявились в это время, сегодня востребованы для реализации других общественно значимых и важных дел для людей, региона и страны», — подчеркнул Владимир Сенин.

Благодарственными письмами за подписью руководителя Исполкома ОНФ Михаила Кузнецова за участие в реализации проекта по оказанию помощи людям пенсионного возраста отмечены директор Уфимского хосписа Радмила Сурначева, начальник отдела развития продовольственных рынков Министерства сельского хозяйства Башкортостана Оксана Шапранова, волонтеры-медики Дарья Сизоненко, Регина Рахимова, Элина Рамазанова и Эльвина Шаяхметова, руководитель регионального исполкома ОНФ Виталий Брыкин и координатор регионального исполкома ОНФ Максим Вдовин.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Шамиль Валеев за активное участие в организации и проведении общественных проектов, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции, награжден Благодарственным письмом президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Ровно год назад был дан старт работе регионального волонтерского штаба #МыВместе. Это был показательный год привыкания к новой реальности, который хорошо показал, кто чего стоит. Те, кто в обычное время были интересными и активными, куда-то исчезли. А те, кого мы не знали, оказались нашими лучшими друзьями, вместе с которыми мы прошли этот непростой путь. Этот год продемонстрировал, что в нашем обществе есть запрос на взаимовыручку. Есть большая потребность в том, чтобы помогать другим. Простые человеческие качества в прошлом году оказались наиболее востребованными. Может быть, дело даже не в продуктах, а в том, что пожилые люди почувствовали, что они не одни в этот сложный период, есть кому о них позаботиться. И эти благодарности, которые мы сегодня получили – то, что можно показывать и рассказывать внукам о времени, когда мы участвовали в большом деле и помогали хорошим людям», — отметил Шамиль Валеев.