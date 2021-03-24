На сайте проекта «Атайсал» заявлено 48 проектов, открытых для меценатов

На сегодняшний день на сайте проекта «Атайсал» размещено уже 48 проектов, открытых для меценатов.

Напомним, проект «Атайсал» возник по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова как общественная программа помощи земляков родным местам.

Благоустройство общественных территорий оказалось самой популярной категорией на портале проекта. В этой категории на портале уже запущено 13 проектов в городах Агидель, Нефтекамск, селах Аюханово Давлекановского района, Месягутово Дуванского района, Арсеново Зианчуринского района, Сайраново Ишимбайского района, Старые Тукмаклы Кушнаренковского района, Новые Бишинды Туймазинского района, Кусекеево Чекмагушевского района и Барсуково Шаранского района, а также в деревнях Сакатово Бакалинского района, Сатлыки Кугарчинского района и Сергеевка Миякинского района.

В основном проекты предусматривают благоустройство родников, водоемов, прибрежных зон к ним, парков, скверов и иных мест отдыха.

Реализация части проектов уже началась. Так, часть работ по благоустройству родника в селе Кусекеево Чекмагушевского района уже выполнена (асфальтирование тротуара). В планах — замена колец и декоративных элементов колодца, изготовление арт-объекта и фотозоны, постройка ограждения и озеленение территории. Инициатор благоустройства родника – депутат Госсобрания Фарит Гиндуллин рассказал, что окончательный вариант оформления родника будет обсуждаться совместно с его односельчанами.

Еще более масштабный проект по обустройству парка Победы начат в деревне Сакатово Бакалинского района. Здесь уже проведены работы по огораживанию и устройству освещения, заложен сам парк, в котором посажены туи, гортензии, барбарис и другие декоративные растения. Все это стало возможным благодаря поддержке земляка Рамиля Мухаметова. В целом в акции приняло участие более сотни человек. В текущем году в парке планируется установка стелы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Одним из лидеров по числу заявленных проектов на портале является город Нефтекамск (5 заявок). В частности, в городе предлагается построить народный автомотодром, образовательный центр «Мир» под открытым небом и веревочный парк «Маугли».

«У каждого человека есть особенно дорогие сердцу места, где он появился на свет, сделал первые шаги, сказал главные в жизни слова. Эта малая родина и связанные с ней теплые чувства навсегда остаются с нами, согревают душу, настраивают её на правильный лад. Для меня таким местом является небольшое башкирское село Сайраново в Ишимбайском районе. Сколько себя помню, всегда хотел сделать что-то доброе и полезное для своих земляков. Сейчас у меня есть идея построить в Сайраново на свои средства спортивную площадку. И обязательно в ближайшее время я сделаю это, не откладывая на потом. Согласитесь, что может быть важнее здоровья, настроя на активный образ жизни?! Скажу, что внести личный вклад в развитие близкой вашему сердцу родной деревни, села, города – большая радость! Призываю и вас вместе с земляками сделать это важное дело», — написал свое обращение к жителям Башкирии и меценатам на сайте проекта глава Башкортостана Радий Хабиров.