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В Уфе врачи перинатального центра спасли двух беременных женщин с серьезной патологией

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: Перинатальный центр | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Уфа, Vk

В Уфе врачи перинатального центра спасли двух беременных женщин с серьезной патологией Фото: стоп-кадр видео | Видео: Перинатальный центр | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Уфа, Vk

В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы в марте этого года врачи провели две сложные операции у пациенток с врастанием плаценты. По данным медучреждения, врастание плаценты — редкая и очень серьезная патология, которая чревата серьезным акушерским осложнением в виде кровотечения, грозящим здоровью и жизни мамы и ребенка.

«В подавляющем большинстве случаев врастание плаценты встречается после предшествующих вмешательств на матке, особенно после операции кесарево сечение, как наиболее частой из проводимых операций, — отметили в РКПЦ. – Ранее операция с этой патологией приводила к значительной потере крови, вынуждающей акушеров-гинекологов прибегать к радикальной остановке кровотечения путем удаления матки. Это приводило к серьезной операционной травме, длительному лечению и реабилитации, отсутствию возможности в последующем самостоятельно вынашивать беременность».

В двух последних случаях медики применили одну из современных методик, которая включает в себя несколько этапов:

  • установку рентген-сосудистыми хирургами через бедренную артерию специальных баллонов в сосуды, питающих матку;
  • извлечение плода из матки через разрез выше расположения плаценты с зашиванием этого разреза;
  • определение степени распространенности врастания плаценты;
  • раздувание баллонов в подвздошной артерии для ограничения кровоснабжения матки;
  • иссечение участка врастания плаценты вместе с фрагментом стенки матки (без попыток отделения плаценты от стенки матки);
  • восстановление целостности матки;
  • удаление баллонов из сосудов.
«Обе операции прошли успешно, матка сохранена у обеих пациенток, восстановительный период занял традиционные сроки, мамы с новорожденными были выписаны», — рассказали в медучреждении.

С 2018 года в перинатальном центре проведено 64 операции кесарево сечение у пациенток с врастанием плаценты, из которых девять — в этом году.

 

ИА «Башинформ»

Теги: медицина
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