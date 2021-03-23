Фото: Валерий Шахов «Остаются вопросы» — сотрудники БГУ и УГАТУ обсудили объединение с замминистра Минобрнауки Фото: Валерий Шахов

Трудовые коллективы Уфимского государственного авиационного технического университета и Башкирского государственного университета сегодня в Конгресс-холле ﻿«Торатау» встретились с заместителем министра науки и высшего образования России Дмитрием Афанасьевым и руководителем Администрации Главы РБ Александром Сидякиным.

Как отметил Дмитрий Афанасьев, ﻿﻿научно-образовательная система страны стоит в современном мире перед многими вызовами.

«Сохраняя определенные возможности и достигая определенных результатов, вместе с тем мы движемся недостаточно быстро, в некоторых случаях даже теряем свои позиции относительно других, — сказал замминистра. — ﻿﻿Независимо от того, где находится учебное учреждение, какое расстояние его отделяет от столицы, центром инновационного развития, конкурентоспособного, мирового уровня может стать любой университет, который прилагает к этому усилия. В современном мире чрезвычайно важно выстраивание кооперационных цепочек: от зарождения идеи до ее воплощения в серию. Эти цепочки невозможно реализовать без взаимодействия с учеными, которые занимаются фундаментальными, поисковыми исследованиями, конкретными разработчиками и т.д.».

Он рассказал о критериях отбора вузов в федеральную программу «Приритет-2030», одним из инициаторов и разработчиков которой он является. Заместитель министра отметил, что сейчас остается мало времени для подготовки к этому проекту. По словам Дмитрия Афанасьева и Александра Сидякина, ﻿﻿при объединении потенциалов двух вузов качество заявки на участие в программе господдержки и шансы возрастут. Региональным вузам при этом окажут поддержку в информационной, материальной и других сферах на уровне как федерального министерства, так и региональных властей. Заместитель министра науки и образования России призвал учесть все риски, которые сопровождают большие проекты, и управлять ими.

Профессор, заведующий кафедрой электромеханики УГАТУ Флюр Исмагилов отметил, что сейчас нет ясности по многим вопросам. К примеру, лицензии на исполнение заказов от Минпромторга и Минобороны РФ выданы УГАТУ. Профессор отметил, что процесс обновления лицензии сейчас непонятен и отметил, что за срок объединения вузов могут «уйти много заказчиков».

Отвечая на вопрос, Дмитрий Афанасьев отметил, что при объединении вузов в таких случаях будет действовать механизм правопреемства, также в период перехода будут действовать временные лицензии. Он пообещал оказать помощь в данном вопросе и отметил, что такие вопросы нужно проработать и учесть в разработке проекта.