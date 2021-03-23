Фото: ИА «Башинформ» В Минздраве Башкирии назвали профессии, для которых прививка от COVID-19 обязательна Фото: ИА «Башинформ»

В Минздраве Башкирии назвали профессии, для которых прививка от COVID-19 является обязательной. На вопрос о необходимости вакцинации для работников тех или иных сфер деятельности на еженедельном брифинге по недопущению распространения коронавирусной инфекции ответил замминистра Евгений Кустов.

По его словам, в связи с изменениями в приказе об утверждении Национального календаря прививок обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров.

Добавим, что на сегодняшний день первым компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак привиты 118 361 жителей республики (90,4%), полностью завершена вакцинация для более 76 тысяч человек.

15 марта 2021 года на базе Башкирского государственного театра оперы и балета по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/1, организована работа пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию проводит мобильная прививочная бригада ГБУЗ РБ Поликлиника №1 с 15.00 до 20.00. С 15 по 19 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета прививку от ковида сделали 567 жителям.

Также в настоящее время ведется работа по открытию мобильных пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Уфе: ТЦ «Мега», ТЦ «Планета», Башкирия Лайфстайл центр, в городе Стерлитамаке — ТЦ «СитиМолл».