Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.35 ↑

EUR 89.76 ↓

24 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Минздраве Башкирии рассказали о планах оформить все поликлиники в едином стиле

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

В Минздраве Башкирии рассказали о планах оформить все поликлиники в едином стиле Фото: Минздрав РБ

В Минздраве Башкирии рассказали о планах оформить все поликлиники в едином стиле. Это позволит сделать обращение в поликлиники более приятным и адаптированным под потребности пациентов, считают в ведомстве.

Сообщается,что нововведения коснутся внешнего и внутреннего вида медучреждений. Будут разработаны единые решения фасадных вывесок, входных групп, стоек информации. Помещения станут зонированными. В частности,

будет создана единая навигационная система, включающая стенды, вывески и таблички, содержащие всю необходимую информацию в понятном и четком виде.

В региональном Минздраве заявили, что открыты для сотрудничества с профессионалами, имеющими опыт работы в сфере дизайна, брендинга и художественного оформления интерьеров. Также принимаются инициативы для граждан, неравнодушных к развитию этого важнейшего общественно-социального проекта.

Все свои предложения можно направить по адресу электронной почты: [email protected] до 5 апреля 2021 года включительно.

Лучший дизайн будет выбран путём открытого голосования на сайте Министерства здравоохранения РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: здравоохранение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе прооперировали упавшего с высоты шестилетнего мальчика
В больнице №17 Уфы провели операцию шестилетнему мальчику, который выпал из окна многоэтажки. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое, с
Уфимец обвиняется в совращении собственной дочери: СК Башкирии раскрыл обстоятельства дела
Следственный комитет Башкирии решил раскрыть установленные следствием факты по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Уфы. Мужчина обвиняется в со
В Уфе следователи сообщили подробности инцидента с 5-летним мальчиком, упавшим с высоты
Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы проводит доследственную проверку по факту получения телесных повреждений пятилетним мальчиком. Как сообщало
Болельщики «Ак Барса» заплатят 100-тысячный штраф клуба из своего кармана
Фанаты хоккейного клуба «Ак Барс» самостоятельно выплатят штраф, наложенный на клуб после инцидента на «Уфа-Арене» 21 марта. Казанская команда наказана К
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть