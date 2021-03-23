Фото: Минздрав РБ В Минздраве Башкирии рассказали о планах оформить все поликлиники в едином стиле Фото: Минздрав РБ

В Минздраве Башкирии рассказали о планах оформить все поликлиники в едином стиле. Это позволит сделать обращение в поликлиники более приятным и адаптированным под потребности пациентов, считают в ведомстве.

Сообщается,что нововведения коснутся внешнего и внутреннего вида медучреждений. Будут разработаны единые решения фасадных вывесок, входных групп, стоек информации. Помещения станут зонированными. В частности,

будет создана единая навигационная система, включающая стенды, вывески и таблички, содержащие всю необходимую информацию в понятном и четком виде.

В региональном Минздраве заявили, что открыты для сотрудничества с профессионалами, имеющими опыт работы в сфере дизайна, брендинга и художественного оформления интерьеров. Также принимаются инициативы для граждан, неравнодушных к развитию этого важнейшего общественно-социального проекта.

Все свои предложения можно направить по адресу электронной почты: [email protected] до 5 апреля 2021 года включительно.

Лучший дизайн будет выбран путём открытого голосования на сайте Министерства здравоохранения РБ.