Семь школьников покажут Россию глазами детей

Российские подростки в течение месяца примеряли роли оператора, ведущего и сценариста в творческом марафоне «Юнкор России». Участники боролись за место главного героя реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим», съемки которого стартуют весной 2021 года.

Завершился креативный онлайн-марафон «Юнкор России». За месяц школьники выполнили 5 заданий, чтобы раскрыть творческий потенциал и продемонстрировать готовность к съемкам второго сезона всероссийского сериала «Посмотрим».

Так, участники готовили репортаж, снимали мобильное кино про родные регионы и интересные профессии. Перед заданиями участники проходили мастер-классы от экспертов, в числе которых – сценарист и продюсер Полина Легостаева, эксперт по работе со СМИ Минпросвещения России Рузанна Айрапетян, актер театра и кино, звезда современных сериалов Денис Бузин.

Всего до финала дошли 27 ребят. Жюри приняло решение не выделять абсолютного победителя, а дать возможность подросткам проявить себя за время обучения и работы в съемочной команде. Финалистами стали Елизавета Крылова из Самары, Виктория Соловьева из Санкт-Петербурга, Александра Труфанова из Красноярска, Марат Тутаев из г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики, Ульяна Середина из Читы, Вадим Новожилов из Мурманска и Маргарита Андрусенко из Ростова-на-Дону.

Каждый из них пройдет перед съемками обучение, чтобы набраться опыта для работы над всероссийским проектом – от создания сценария до выбора локаций и работы в кадре.

«Мы очень рады, что в числе финалистов есть юноши и девушки максимально широкой возрастной группы, постоянно растёт и география марафона. Продолжат свой медиапуть в «России глазами детей» семь школьников, в ближайшие несколько месяцев вы увидите их в кадре, за остальными же финалистами марафона мы будем наблюдать в течение года», – сообщила директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение», продюсер проекта «Россия глазами детей» Кристина Колесникова .

В жюри вошли представители ГК «Просвещение» и проекта ГЕРОИ, Генеральный директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус, актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Яна Поплавская, Генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков, руководитель проектов АСИ Анастасия Цыбулевская и другие специалисты медиаиндустрии, образовательных и культурных проектов.

«В ближайшие два месяца финалистов ждет образовательный курс, выстроенный с учетом тенденций киноиндустрии и современных подходов. Во втором сезоне сериала зрителей ждет множество нововведений: обновление темы, интеграция графических элементов, использование блогерских форматов – например, уже знакомого участникам марафона мобильного кино», – отметил Сергей Гуров , основатель проекта ГЕРОИ и автор проекта «Россия глазами детей» .

Съемки второго сезона реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим» начнутся в мае 2021 года, участники вновь отправятся в путешествие по России, но в этот раз расскажут о внутреннем туризме и современных профессиях.