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В России будет запрещена звуковая реклама в жилых домах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В России будет запрещена звуковая реклама в жилых домах Фото: Олег Яровиков

Госдума в первом чтении внесла изменения в федеральный закон «О рекламе», которая ограничивает распространение звуковой рекламы в жилых домах. Документ разработан в связи с многочисленными жалобами граждан и направлен на обеспечение охраны здоровья людей и благоприятной окружающей среды. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что звуковая реклама может не нарушать санитарные нормы, но при этом доставлять людям большие неудобства.

«Уровень шума регулируется санитарными правилами и нормами. СанПиНы содержат классификацию шумов и показатели предельно допустимых уровней шума на рабочих местах, в общественных зданиях и на территории жилой застройки, – сказал Константин Толкачев. – Проблема в том, что звуковая реклама может сильно влиять на психику людей, оставаясь по децибелам в границах санитарной нормы. Бесконечно повторяющийся ролик под окнами – это сильный раздражитель, особенно в летнее время, когда окна открыты».
Председатель парламента напомнил о трагедии, случившейся в Москве несколько лет назад из-за назойливой звуковой рекламы. Горожанин застрелил из окна своей квартиры девушку-промоутера, которая зазывала покупателей через громкоговоритель.
«До того, как случилась трагедия, жильцы не раз обращались с жалобами на шум, – сказал Константин Толкачев. – Но полиция ничего не могла сделать, поскольку предприниматель не нарушал закон. Запрет звуковой рекламы в жилых домах снизит социальную напряженность и поможет защитить психическое здоровье людей».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Госдума, звуковая реклама
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