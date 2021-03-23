Госдума в первом чтении внесла изменения в федеральный закон «О рекламе», которая ограничивает распространение звуковой рекламы в жилых домах. Документ разработан в связи с многочисленными жалобами граждан и направлен на обеспечение охраны здоровья людей и благоприятной окружающей среды. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что звуковая реклама может не нарушать санитарные нормы, но при этом доставлять людям большие неудобства.

В России будет запрещена звуковая реклама в жилых домах Фото: Олег Яровиков

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