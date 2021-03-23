В Башкирии гражданство Российской Федерации в 2020 году получили более 4600 человек

Фото: пресс-служба Управления по вопросам миграции МВД по Башкирии





Фото: пресс-служба Управления по вопросам миграции МВД по Башкирии

В Башкирии за 2020 год число лиц, у которых приняли заявление на гражданство России, составило 4689 человек. Это на 30-40 процентов больше, чем годом ранее. В основном это граждане стран бывшего СССР. Всего за прошлый год отклонили три заявления из-за ложных сведений в предоставляемых документах. Об изменении в законодательстве и упрощенном получении гражданства Российской Федерации на встрече с журналистами 23 марта сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД по Башкирии Николай Старухин.

По его словам, при приеме в гражданство все заявители проходят проверки как по линии МВД, так и по линии других служб. Среди причин отказа в получении гражданства основная – ложные сведения в документах.

«В Башкирии в прошлом году увеличение заявлений на гражданство произошло за счет тех, кто уже родился на территории РФ, состоит в браке с гражданами РФ, имеет общих детей, имеет родителей – граждан РФ, получил образование в нашей стране не менее года. Это главные основания», — сказал Николай Старухин.

По его словам, гражданство РФ можно и отменить, если, например, были предоставлены ложные сведения, но за прошлый год таких случаев не было.

«С 2020 года президентом страны подписаны законы, которые вносят изменения в Закон «О гражданстве Российской Федерации». Они направлены на упрощение получения соискателями гражданства нашей страны. Реформы проводятся в рамках концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы», — пояснил руководитель ведомства.

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