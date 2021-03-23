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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии гражданство Российской Федерации в 2020 году получили более 4600 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Управления по вопросам миграции МВД по Башкирии

Фото: пресс-служба Управления по вопросам миграции МВД по Башкирии

В Башкирии за 2020 год число лиц, у которых приняли заявление на гражданство России, составило 4689 человек. Это на 30-40 процентов больше, чем годом ранее. В основном это граждане стран бывшего СССР. Всего за прошлый год отклонили три заявления из-за ложных сведений в предоставляемых документах. Об изменении в законодательстве и упрощенном получении гражданства Российской Федерации на встрече с журналистами 23 марта сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД по Башкирии Николай Старухин.

По его словам, при приеме в гражданство все заявители проходят проверки как по линии МВД, так и по линии других служб. Среди причин отказа в получении гражданства основная – ложные сведения в документах.

«В Башкирии в прошлом году увеличение заявлений на гражданство произошло за счет тех, кто уже родился на территории РФ, состоит в браке с гражданами РФ, имеет общих детей, имеет родителей – граждан РФ, получил образование в нашей стране не менее года. Это главные основания», — сказал Николай Старухин.

По его словам, гражданство РФ можно и отменить, если, например, были предоставлены ложные сведения, но за прошлый год таких случаев не было.

«С 2020 года президентом страны подписаны законы, которые вносят изменения в Закон «О гражданстве Российской Федерации». Они направлены на упрощение получения соискателями гражданства нашей страны. Реформы проводятся в рамках концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы», — пояснил руководитель ведомства.

Среди нововведений:

  • Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся граждан ДНР и ЛНР. При приеме в гражданство они освобождаются от уплаты госпошлины в 3,5 тысячи рублей.
  • Вступили в силу изменения в ФЗ «О гражданстве РФ», освобождающие граждан Республики Беларусь и Украины, свободно владеющих русским языком, при признании их носителями русского языка, от собеседования на комиссии.
  • Сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство. Если раньше они составляли шесть месяцев, то сейчас три месяца.
  • Упростился порядок приобретения гражданства для лиц, являющихся гражданами Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, которые состоят в браке с гражданином РФ и имеют общих детей. Отменено предоставление такого документа, как справки о доходах.
  • Все соискатели гражданства РФ теперь могут не предоставлять документы, подтверждающие их обращение о выходе из имеющегося гражданства.
  • Упростилась процедура получения гражданства для иностранных граждан, окончивших на территории страны профессиональные учебные заведения. Ранее они должны были проработать в России не менее трех лет, а сейчас срок сократился до одного года.
  • Теперь все, как трудоспособные, так и нетрудоспособные иностранные граждане, имеющие детей – граждан РФ, могут стать соискателями российского гражданства.
  • Еще одно изменение, которое вступит в силу 24 августа 2021 года, касается граждан нерегулируемого правового статуса, которые проживают на территории страны – это граждане бывшего СССР. Их немного, но они есть. Этим законом устанавливается, что если лицо не имеет иного гражданства, ему на территории РФ будет выдаваться временное удостоверение личности лица без гражданства, после проведения проверок. Документ будет действовать десять лет и давать право проживать гражданину на территории России на законных основаниях. Потом человек может подать вид на жительство и далее получить гражданство РФ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: мигранты, МВД РБ
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