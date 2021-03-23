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В Салаватском районе Башкирии проснулись комары

ОБЩЕСТВО
Фото: Мобильный репортер ГТРК-Башкортостан

В Салаватском районе Башкирии проснулись комары Фото: Мобильный репортер ГТРК-Башкортостан

Во время научно-исследовательской экспедиции на Лаклинскую пещеру в Салаватском районе Башкирии обнаружены проснувшиеся комары. Участники экспедиции, члены регионального отделения Русского географического общества, в число которых входят опытные спелеологи, геологи, биологи и экологи, сняли на камеру мобильного телефона «скользящих» по снегу насекомых.

«Насекомых там было много, — сообщил изданию «На земле Салавата» один из инициаторов акции, член Русского географического общества из Янгантау Марат Гатауллин. — Предположительно, они вышли в связи с потеплением из местной речушки».

 

ИА «Башинформ»

Теги: комары
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