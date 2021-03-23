УГАТУ посетил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев

























В Уфимском государственном авиационном техническом университете проходит пятая юбилейная Международная научно-техническая конференция «Мавлютовские чтения».

Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения ректора университета с 1961 по 1992 годы, доктора технических наук, профессора Рыфата Мавлютова.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев и руководитель Администрации Главы республики Александр Сидякин.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев: «Спасибо за возможность встретиться с таким высокопрофессиональным коллективом. Хочу передать вам приветствие от министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, у которого остались самые лучшие впечатления от недавнего посещения УГАТУ.

Очень здорово помнить, на чьих плечах мы стоим, на каком фундаменте строится наше сегодняшнее здание и развитие. Традиция проведения Мавлютовских чтений является знаковой — это дань уважения прошлому и надежда на то, что мы будем уверенно двигаться вперед».

В рамках экскурсии по университету гости познакомились с «точками роста» вуза: ситуационным центром, бренд-зоной компании Уфанет и АО «ОДК», лабораторией Veeam Software. Далее делегация встретилась со студенческой инженерной командой «UGATU Racing Team». Студенты презентовали свои разработки — болид и мотобайк.

В лаборатории конструкции авиационных двигателей заместитель главы ведомства заинтересовался инновационными разработками вуза. Среди них – малоэмиссионная камера сгорания, технология линейной сварки трением, интерметаллидный сплав на основе титана, биомиметические покрытия для имплантатов, стартер генератора на 250 кВт и др.

В бренд-зоне Евразийского НОЦ высокого гостя ознакомили с работами университета в рамках НОЦ. Хорошей новостью стало принятие решения Администрацией Главы Башкирии о передаче вузу оборудования Центра прототипирования радиоэлектронного кластера республики. Переданное оборудование усилит материально-техническую базу проектов университета в рамках ряда программ НОЦ, отметили в вузе.

Плодотворной работы участникам конференции пожелал руководитель Администрации Главы республики Александр Сидякин: «Рад, что традиция проведения конференции продолжается, несмотря ни на что. За эти годы Мавлютовские чтения безусловно стали авторитетной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития авиапромышленности, машиностроения, цифровых технологий. Важно, что с каждым годом растет и число участников, и количество тем».

Ректор УГАТУ Сергей Новиков в своем выступлении отметил : «Сегодня в нашем университете – особо значимый день. В год 95-летия со дня рождения выдающегося человека, ученого и организатора науки, талантливого руководителя Рыфата Рахматулловича Мавлютова мы проводим Международную научно-техническую конференцию. За 30 лет ректорства ему удалось сделать невероятно много и вывести наш вуз в лидеры по подготовке кадров для авиационной, оборонной промышленности не только в республике, но и в стране. Университетом готовится заявка в программу «Приоритет-2030». Мы понимаем, что мало победить в конкурсе, необходимо обеспечить реализацию взятых на себя обязательств, поэтому уже сегодня мы разрабатываем комплексную программу трансформации УГАТУ».

Продолжил заседание президент АССАД Виктор Чуйко (заместитель министра авиационной промышленности СССР, 1984-1991 гг.): «Я с удовольствием принял приглашение вновь посетить УГАТУ и выступить в этом зале. В нашей ассоциации 6 вузов, но Уфимский авиационный мне ближе по сердцу. Ведь это первый специализированный вуз в области авиадвигателестроения. Его основы были заложены еще в военные годы. Совместными усилиями УАИ и УМПО была создана уфимская школа, которая проделала высочайшей эффективности работу по подготовке кадров».

На видеосвязь с alma mater вышел президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов: «Сегодня только крупным междисциплинарным научно-образовательным центрам под силу создавать мощную материально-техническую базу, приглашать мировых ученых. Это работает на долгосрочную перспективу».

Пленарное заседание конференции состоялось в обновленном зале заседаний, расположенном в первом корпусе университета. Решением ученого совета ему присвоено имя Р.Р.Мавлютова. Спонсорскую помощь на его ремонт и техническое переоснащение оказал АО «Газпромбанк».