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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают написать «Диктант Победы»

ОБЩЕСТВО

Международная патриотическая акция «Единой России» под названием «Диктанта Победы» в этом году пройдет в третий раз. Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом.

«В этом году «Диктант Победы» состоится 29 апреля. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. А благодаря поддержке Россотрудничества задания Диктанта смогут выполнить и наши соотечественники за рубежом и иностранные граждане. Кроме того, любой желающий может принять участие в акции в онлайн-формате», — рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память», председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе брифинга.

Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике, рассказал координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

«Часть вопросов будут касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также наших великих полководцев, чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому», – отметил Александр Хинштейн.

Всего организаторы акции рассчитывают открыть до 12 тысяч площадок. Как и в прошлом году, их организуют на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, Министерства внутренних дел, МЧС, на предприятиях «Городов трудовой доблести», объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, на кораблях и АЭС. За рубежом площадки будут запускать при содействии Россотрудничества.

В Башкортостане в настоящее время уже сформирован Региональный организационный комитет по проведению акции. Участие в «Диктанте Победы» примут депутаты Госдумы и регионального парламента, чиновники, школьники, студенты и все, кому интересна история страны.

«Площадки написания теста будут созданы во всех муниципальных образованиях региона, в высших учебных заведениях, Историческом парке «Россия – Моя История», в Республиканском музее Боевой Славы. Также будут задействованы территории закрытого типа на базе военной части в Алкино-2, Росгвардии, Уфимского юридического института МВД России, Уфимского моторостроительного производственного объединения. В прошлом году в Башкортостане международная акция «Диктант Победы» прошла на 87 площадках». – рассказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Эдуард Саитбаталов.

Оказать помощь в организации Диктанта может любой совершеннолетний житель России – для этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца, рассказала сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке молодежных инициатив, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Кроме того, важно пройти обучение, организованное для волонтеров. Оно будет состоять из двух форматов. Это обучение онлайн на специальной платформе «Волонтеров Победы» и непосредственно на площадках проведения «Диктанта Победы», — пояснила Ольга Амельченкова. Она добавила, что в прошлом году помощь в проведении акции оказали более 25 тысяч человек, и выразила уверенность, что в этом году добровольцев станет еще больше.

Напомним, акцию «Диктанта Победы» организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В 2020 году свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Диктант
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