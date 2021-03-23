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23 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии откроют водителям расположение всех камер фотовидеофиксации ПДД

ОБЩЕСТВО

В Башкирии откроют водителям расположение камер фотовидеофиксации правил дорожного движения. 22 марта так распорядился Глава республики Радий Хабиров, сказав, что камеры установлены «не для того, чтобы в карман к людям залезть, а чтобы они доехали до дома — к своим детям, родным и близким».

На сегодняшний день на дорогах региона, по данным Минтранса, количество камер составляет 1015, из них на федеральных трассах — 59.

В текущем году будут установлены еще 100 камер: 41 на Р-240, 32 на М-5, 20 на М-7, семь на Западном обходе Уфы. Как пояснили в Минтрансе, места установки комплексов уже обследованы, сейчас идет подготовка к строительно-монтажным работам.

Места расположения комплексов ФВФ зафиксированы на этой карте, информация будет пополняться по мере появления новых камер.

 

ИА «Башинформ»

Теги: камеры фотовидеофиксации
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