В Башкирии откроют водителям расположение всех камер фотовидеофиксации ПДД

В Башкирии откроют водителям расположение камер фотовидеофиксации правил дорожного движения. 22 марта так распорядился Глава республики Радий Хабиров, сказав, что камеры установлены «не для того, чтобы в карман к людям залезть, а чтобы они доехали до дома — к своим детям, родным и близким».

На сегодняшний день на дорогах региона, по данным Минтранса, количество камер составляет 1015, из них на федеральных трассах — 59.

В текущем году будут установлены еще 100 камер: 41 на Р-240, 32 на М-5, 20 на М-7, семь на Западном обходе Уфы. Как пояснили в Минтрансе, места установки комплексов уже обследованы, сейчас идет подготовка к строительно-монтажным работам.

Места расположения комплексов ФВФ зафиксированы на этой карте, информация будет пополняться по мере появления новых камер.