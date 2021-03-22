Фото: Ксения Калинина Предполагаемого убийцу уфимского юриста поместили в изолятор Фото: Ксения Калинина

В Уфе, в РКБ имени Куватова, предполагаемого убийцу уфимского юриста поместили в изолятор. Корреспондент информационного агентства «Башинформ» 22 марта посетила медицинское учреждение и выяснила, в каком отделении, в каких условиях содержится С. Яшин.

Напомним, днем 17 марта в районе детской стоматологической поликлиники на улице Заки Валиди с огнестрельным ранением очевидцы нашли истекающего кровью мужчину. Он пытался свести счеты с жизнью после жестокой расправы над юристом Елисеевым А., у которого остались беременная супруга и двое малолетних детей. Уфимца с огнестрелом увезли в Республиканскую клиническую больницу, где сделали экстренную операцию. Сначала его состояние оценивалось как стабильно тяжелое, мужчина находился в реанимации. Сегодня стало известно о том, что Яшина перевели в палату в состоянии средней степени тяжести: он уже может передвигаться, разговаривать.

Журналист «Башинформа» выяснила, что предполагаемый убийца содержится в отделении торакальной хирургии. Логично, судя по названию отделения, что операция проводилась на органах грудной клетки. Вероятно, что Яшин стрелял себе в грудь.

Поднявшись на шестой этаж, прошли по коридору до палаты «особенного» пациента. Из нее как раз выходила техничка, которую пропустил полицейский в медицинской маске. На двери палаты черным по белому написано «Изолятор».

Яшина разместили в одноместной палате с тамбуром. Он находится под постоянным наблюдением не только врачей, но, конечно же, и стражей порядка, под конвоем.

Рядом с палатой стоят медицинские носилки для транспортировки пациента, а в двух шагах — стойка регистрации больных.

Медсестры всегда наготове, чтобы прийти на помощь. На вопрос: «Не страшно ли заходить в палату и оказывать помощь человеку, который средь бела дня зарезал в центре города взрослого сильного мужчину?», ответили: «Во-первых, он, прежде, всего пациент, который нуждается в медпомощи, это профессиональный долг. Во-вторых, рядом всегда полицейский». В голосе, как показалось, звучали даже нотки жалости к нему.

Сколько дней проведет Яшин в больнице – пока неизвестно, видимо, до выздоровления. Затем его ждет суд и мера пресечения. А пока у него есть возможность лечиться и наблюдать в окно за проезжающими по улице Кирова машинами, вглядываться в окна стоящей напротив здания больницы «хрущевки» и рассматривать крышу патологоанатомического бюро РКБ.

Стоит отметить, что врачи хранили молчание. Ни о диагнозе, ни об условиях содержания не проронили ни слова – потому что по закону — нельзя, впрочем, и до «тела» не допустили по тем же причинам (защита персональных данных, состояние здоровья пациента, отсутствие его согласия).

Как сообщалось ранее, возможной причиной смертельного конфликта между Яшиным и Елисеевым стала ситуация с банкротством компании, учредителем которой была мать предполагаемого убийцы. Из определения Арбитражного суда РБ от октября 2020 года следует, что речь идет о задолженности компании в размере 244056937,70 руб. Юрист Елисеев в суде представлял интересы Сергея Веремеенко, Яшин был его процессуальным оппонентом.

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего уфимца по подозрению в совершении преступления по статье «убийство».