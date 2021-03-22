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Жители Башкирии смогут получить бесплатную консультацию врача-фтизиатра

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Жители Башкирии смогут получить бесплатную консультацию врача-фтизиатра Фото: Минздрав РБ

Жители нескольких городов Башкирии смогут бесплатно получить консультацию врача-фтизиатра. Приемы специалистов в формате дня открытых деверей будут организованы в городах Уфа, Стерлитамак, Сибай 24 марта в рамках Дня больных туберкулезом.

Дни открытых дверей состоятся с 8 до 16 часов по адресам:

— г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/1 и Пр. Октября, 155;

— г. Сибай, Центральная городская больница (ул. Чайковского, 24);

— г. Стерлитамак, пер. Народный, 10, ул. Шафиева, 43 (детский корпус).

Передвижные флюорографические установки будут работать 24 марта с 10 до 16 часов по адресам:

— г. Уфа, ул. Цюрупы, 97, Центральный рынок;

— г. Уфа, Кольцевая, 65 ТГК «Меркурий».

С 9 до 16 часов по адресу:

— г. Сибай, ул. Заки Валиди, 42 (Торговый центр «Аструм»).

С 8 до 16 часов по адресу:

— г. Стерлитамак, ул. Техническая 14 Завод ОАО «Синтез-Каучук».

В пресс-службе регионального Минздрава также напомнили, получить консультацию врача-фтизиатра и при необходимости пройти обследование можно также в любой амбулатории Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера ежедневно с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: здравоохранение
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