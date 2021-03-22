Больница скорой медицинской помощи Уфы получила партию аппаратов ИВЛ
Больница скорой медицинской помощи Уфы получила партию аппаратов ИВЛ Фото: Минздрав РБ
В региональный сосудистый центр, расположенный на базе Больницы скорой медицинской помощи Уфы, поступили три аппарата ИВЛ на сумму более 8 млн рублей.
Как подчеркнули в Минздраве Башкирии, поставка нового оборудования стала возможной благодаря реализации регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Новые аппараты искусственной вентиляции легких, поступившие в больницу, имеют множество разных режимов, которые позволяют помогать и взрослым, и детям. Все аппараты уже работают», — добавили в пресс-службе ведомства.Всего благодаря этому масштабному проекту по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на данный момент в республику поступило шесть аппаратов ИВЛ на сумму 16,6 млн рублей.