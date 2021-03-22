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22 марта Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Больница скорой медицинской помощи Уфы получила партию аппаратов ИВЛ

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Больница скорой медицинской помощи Уфы получила партию аппаратов ИВЛ Фото: Минздрав РБ

В региональный сосудистый центр, расположенный на базе Больницы скорой медицинской помощи Уфы, поступили три аппарата ИВЛ на сумму более 8 млн рублей.

Как подчеркнули в Минздраве Башкирии, поставка нового оборудования стала возможной благодаря реализации регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Новые аппараты искусственной вентиляции легких, поступившие в больницу, имеют множество разных режимов, которые позволяют помогать и взрослым, и детям. Все аппараты уже работают», — добавили в пресс-службе ведомства.
Всего благодаря этому масштабному проекту по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на данный момент в республику поступило шесть аппаратов ИВЛ на сумму 16,6 млн рублей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ИВЛ
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