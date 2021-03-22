Больница скорой медицинской помощи Уфы получила партию аппаратов ИВЛ

Всего благодаря этому масштабному проекту по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на данный момент в республику поступило шесть аппаратов ИВЛ на сумму 16,6 млн рублей.

Как подчеркнули в Минздраве Башкирии, поставка нового оборудования стала возможной благодаря реализации регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В региональный сосудистый центр, расположенный на базе Больницы скорой медицинской помощи Уфы, поступили три аппарата ИВЛ на сумму более 8 млн рублей.

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