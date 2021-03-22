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Мэрия Уфы прокомментировала возможность установки пешеходного перехода между БГМУ и УГАТУ

ОБЩЕСТВО

В администрации Уфы прокомментировали вероятность установки пешеходного перехода на улице Пушкина. О необходимости перехода впервые заявили студенты Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского государственного авиационного технического университета.

Как сообщал ранее «Башинформ», обучающиеся БГМУ и УГАТУ попытались привлечь внимание к безопасности перехода улицы Пушкина, растянув поперек улицы бумажную зебру.

Таким образом студенты пожаловались на то, что «зебра» которая была здесь лет 10 назад, исчезла, а жители по-прежнему ходят по ней и зачастую попадают под машины (за последние 5 лет здесь было зафиксировано 9 наездов на пешеходов).

В мэрии Уфы ответили на запрос агентства. Сообщается, что сотрудники администрации совместно с региональными ведомствами приняли во внимание вопрос установки пешеходного перехода на улице Пушкина между БГМУ и УГАТУ.

«На заседании Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение провести в течение марта месяца дополнительный мониторинг и анализ аварийности, состояния текущей обстановки на этом участке улично-дорожной сети. По итогу мониторинга данный вопрос повторно вынесут на заседание для принятия окончательного решения», — сообщило информационно-аналитическое управление администрации.

В мэрии отметили, что улица Пушкина в районе университета БГМУ имеет шесть полос для движения автотранспорта, общая протяженность участка автодороги между улицами Карла Маркса и Ленина составляет 390 метров. От места предлагаемого размещения пешеходного перехода, возле остановки «Дом актера», до существующих пешеходных переходов на пересечении улицы Пушкина с улицами Ленина и Карла Маркса не превышает 200 метров, что соответствует своду правил «Градостроительство» и ГОСТу.

 

Вероника Нигматуллина

Теги: мэрия Уфы
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