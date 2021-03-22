Фото: Олег Яровиков «Внимание всем!»: в Башкирии вновь зазвучат сирены Фото: Олег Яровиков

С 23 по 25 марта в городах и районах Башкирии состоится плановая ежемесячная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны. В ходе проверки будут кратковременно включаться сирены и громкоговорители.

«С 09.30 до 16.00 по местному времени на территории региона поочередно будут звучать сирены длительностью до 3 секунд», — сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Так, 23 марта с 9.30 по 16.00 электросирены проверят в Демском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы.

24 марта с 10.30 по 16.00 проверка электросирен состоится в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы.

25 марта с 10.30 по 16.00 проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы, а также в остальных муниципалитетах Башкирии.

С 22 по 26 марта в ночное время на территории республики также проведут техническую проверку с перехватом каналов теле- и радиовещания.

Оповещение населения о ЧС является необходимой мерой безопасности. Она позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов.

«Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

«В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут», — добавили в ведомстве.