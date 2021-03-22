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22 марта Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минземимущества Башкирии проверило возможные факты злоупотребления госимуществом

ОБЩЕСТВО

Как ранее сообщал «Башинформ», в распоряжение Контрольно-счетной палаты Башкирии поступили материалы якобы о том, что представители научного сообщества выделенные им для научных целей на льготных условиях помещения использовали в личных интересах, интересах своей семьи.

Министерство земельных и имущественных отношений проверило данную информацию и по вопросу размещения ГАУ РНТИК «Баштехинформ», ГБНУ Академия наук Республики Башкортостан, ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», АНО «Центр социально-экономических инноваций» дало следующий комментарий:

«В соответствии с действующим законодательством с АНО «Центр социально-экономических инноваций» заключен договор безвозмездного пользования о передаче объекта государственного нежилого фонда, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 20/1. Министерством неоднократно проводились проверки, в том числе в 2020 году, по эффективному использованию государственного имущества. В результате проверок нарушений не выявлено».

 

ИА «Башинформ»

Теги: минземимущество
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