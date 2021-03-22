В Башкирии за год волонтеры оказали адресную социальную помощь 450 тысячам жителей

Год назад, 19 марта, открылся первый волонтерский центр, чтобы в борьбе с пандемией помочь тем, кто в этом особенно нуждался. Уже через неделю волонтерские центры были развернуты во всех регионах страны.

Сегодня в них ежедневно работают больше ста тысяч активистов. К годовщине своей деятельности добровольцы устроили «перекличку» и запустили в соцсетях флешмоб #МЫволонтерыЕР. Они рассказывают истории о том, как прошел их, 2020-й, год.

«В Башкортостане Единый волонтерский центр «Наша забота» начал деятельность 20 марта 2020 года, объединив 25 крупных добровольческих организаций республики. Это было сделано в самый сложный период. По зову души объединились люди самых разных взглядов, возрастов, профессий. За период работы более 450 тысяч жителей республики получили адресную социальную помощь. Нами успешно реализованы проекты «Продукты Башкортостана. С заботой о Вас», «Магнит.Забота», где бесплатные продуктовые наборы получили адресаты из категории малоимущих, многодетных. Роздано более 1 млн медицинских масок. Волонтеры доставляли лекарства ковид-пациентам, которые лечатся на дому, хронически больным. Поддержку получили врачи, работающие в «красных» зонах: волонтеры развозили их от дома до работы и обратно в рамках акции «Такси.Забота», на праздниках проходили онлайн-концерты, медиков обеспечили горячим питанием, чайными наборами. И это все – лишь малая часть того, что сделано за год. Пандемия коронавируса показала, насколько человечество нуждается в помощи волонтеров», — прокомментировал руководитель Единого волонтерского центра «Наша забота» в Башкортостане Александр Толстых.

Сегодня волонтеры начинают пробовать свои силы и в политике. На недавней встрече с активистами акции взаимопомощи «Мы вместе» Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и призвал добровольцев участвовать в выборах. По его словам, это положительно скажется на развитии страны, потому что добровольческие движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отмечает, что на базе волонтерских центров «Единой России» удалось объединить активистов практически всех возрастов, профессий, убеждений.

«Людей сплачивает искреннее стремление помогать тем, кому трудно. Партия стала для тех, кто не мог остаться в стороне в трудный для страны момент, точкой сборки. Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые принимали и продолжают принимать участие в этой работе. То, что нам удалось объединить такое сообщество неравнодушных и активных людей – одно из самых больших достижений прошлого года», — считает он.

Волонтерские центры «Единой России» за этот год выполнили более полутора миллиона заявок от жителей всех регионов страны. Передали амбулаторным больным без малого два миллиона наборов лекарств, а врачам — более пяти миллионов порций горячих обедов. В «красных зонах» волонтеры-медики отдежурили 810 тысяч смен.

А автоволонтеры 280 тысяч раз выезжали с терапевтами на вызовы к пациентам. Где бы сегодня ни оказались добровольцы, выполняя заявку одинокого пенсионера или доставляя врача после тяжелой смены домой, везде они слышат слова искренней благодарности. И уже не представляют своей жизни без помощи людям.