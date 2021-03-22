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22 марта Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В школах Башкирии могут появиться экобуфеты

ОБЩЕСТВО

В школах Башкортостана на сегодняшний день работают 392 буфета. Одной из мер улучшения качества питания является возможность использования цветовой индикации по примеру маркировки пищевой продукции промышленного производства в зависимости от содержания в ней добавленного сахара, соли, насыщенных жирных кислот и так далее.

Добровольная маркировка «Светофор» разработана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Предполагается, что в таких экобуфетах приоритет будет отдаваться продукции местных товаропроизводителей, рассказал на совещании, посвященном вопросам школьного питания, первый заместитель премьер-министра правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Нуждается в модернизации и оборудование для школьных пищеблоков, износ которого в настоящее время в среднем составляет 63 процента.

Премьер–министр правительства Андрей Назаров напомнил, что качество питания в школах находится на особом контроле Главы республики. Также организован дополнительный, системный контроль со стороны администраций муниципальных образований: закреплены ответственные лица, которые осуществляют ежедневный мониторинг рационов.

«По итогам проведенных совещаний и принятых мер нам удалось стабилизировать ситуацию. У нас организован системный контроль за соблюдением режима и графиков приема пищи, обучающихся в школах. Налажена эффективная работа по проверке качества и состава еды в лабораторных условиях. Но тем не менее, хотя анализ обращений граждан и показал некоторое снижение их количества, некоторые нарекания все же остаются», — сказал Андрей Назаров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: школьное питание
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