Башкирия получила первую в этом году партию лесопожарной техники

В Башкирию поступила первая в этом году партия новой лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.

Три новых малых лесопожарных комплекса повышенной проходимости на шасси УАЗ республика получила благодаря региональному проекту по сохранению лесов, реализуемому в рамках нацпроекта «Экология». Этот национальный проект разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Новая партия спецтехники поступила в ведение Лесопожарного центра Башкирии.

«Обновление лесопожарной техники, безусловно, позволит четко и в срок выполнять все мероприятия по противопожарному обустройству лесов», — заявил руководитель республиканского Лесопожарного центра Айрат Юсупов.

Всего в этом году на реализацию проекта «Сохранение лесов» в Башкирии планируется выделить более 162 млн рублей. Из них почти 37 млн рублей направят на оснащение необходимой спецтехникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

Как сообщал ранее «Башинформ», на территории лесного фонда республики в прошлом году зарегистрировано 165 пожаров на общей площади 3726 га. Оперативность тушения лесных пожаров в регионе составила 82,4%. Иначе говоря, 136 из 165 лесных пожаров удалось потушить уже в первые сутки.

Напомним, в конце 2020 года Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие «ландшафтный пожар» и предоставляющий регионам полномочия по их тушению.

Новые возможности отныне получают и муниципалитеты. В частности, им разрешается самостоятельно предпринимать первичные меры пожарной безопасности в границах муниципальных районов. В том числе, на межселенной территории, за границами городов, сел и деревень.