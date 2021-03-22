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Уфимец предложил возвратить Дворцам культуры города их исторические названия

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Уфимец предложил возвратить Дворцам культуры города их исторические названия Фото: Андрей Старостин

Уфимец Павел Алексеев написал статью, в которой высказался за возвращение Дворцам культуры города их прежних названий. Автор материала, опубликованного в соцсетях, напомнил, что Городской культурно-досуговый центр прежде назывался Дворцом культуры «Химик», Городской дворец культуры — Дворцом культуры «Синтезспирт», Уфимская детская филармония — Дворцом культуры Завода резинотехнических изделий (УЗЭМИК).

Павел Алексеев — по специальности инженер, свой трудовой путь начинал на заводе. Его близкие родственники всю жизнь проработали на заводах Уфы, многие друзья работают на них сейчас. Свои размышления на тему сохранения исторической памяти Алексеев связал с присвоением в 2020 году Уфе почётного звания «Город трудовой доблести».

«Звание в полной мере заслуженное — наш город известен множеством крупных промышленных предприятий, с огромными трудовыми коллективами, — пишет автор. — Сейчас количество таких предприятий существенно сократилось. Но всё может измениться, ведь все процессы управляемы. Важно сохранять память».

Отметим, что в настоящее время начата подготовка к 450-летнему юбилею столицы Башкортостана, и интерес к историческому прошлому города Уфы усиливается. В ХХ веке в Уфе было создано много промышленных предприятий и дворцов культуры при них. Многие предприятия уже закрылись, а дворцы культуры продолжают свое существование под новой вывеской. Павел Алексеев в своей статье называет процесс переименования ДК «вымарыванием из городской среды самого напоминания о предприятиях».

«Что в городе прежде всего напоминает человеку о том или ином предприятии? Конечно же, его дворец культуры. Как символ, как выражение труда множества людей, — написал Павел Алексеев. — Убеждён, что все перечисленные уфимские дворцы культуры должны носить свои исторические названия — названия предприятий, их создававших. Не зря такие предприятия называют градообразующими — это они образуют города. Не салоны красоты, не кальянные и не суши-бары. Настоящие города образуются промышленными предприятиями».

 

Лейла Аралбаева

Теги: уфа, город, память
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