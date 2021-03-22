Фото: Ксения Калинина Уфимцев приглашают стать участниками акции «Час Земли» Фото: Ксения Калинина

Уфа 27 марта с 20.30 до 21.30 часов присоединится к международной акции «Час Земли», которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии, сохранение природных ресурсов и охрана окружающей среды.

В этот час будут отключены внешние подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений.

«Но наружное освещение улиц и общественных пространств, аэронавигационные огни и технологическое оборудование, светофоры в целях безопасности будут работать в штатном режиме», — отметили в пресс-службе мэрии города.

В Уфе в поддержку акции состоится забег с фонариками. Как отмечают организаторы, забег стартует на площади перед Гостиным двором в 20.30 часов.

Более подробно ознакомиться с программой забега и пройти регистрацию можно по ссылке.