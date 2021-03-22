Фото: МВД России В Башкирии полицейский спас из горящего дома троих детей Фото: МВД России

В Башкирии жительница Баймака поблагодарила следователя районного отдела МВД России Тимура Калимуллина за спасение детей из пожара. Женщина выразила слова признательности в письме, которое пришло в МВД по РБ.

В ноябре 2020 года в Баймаке загорелась квартира в жилом трехэтажном доме. Старший лейтенант юстиции стал очевидцем случившегося. Приехав домой на обед, он увидел густой дым из окон дома. Он сразу же побежал к месту возгорания.

«Одновременно туда прибыли представители МЧС России и участковый. Вместе они забежали в одну из квартир, откуда эвакуировали женщину, находившуюся в бессознательном состоянии. Затем следователь заметил на балконе последнего этажа детей. Он вновь вошел в здание и на ощупь сквозь клубы дыма добрался до нужной квартиры. Перемещаться приходилось в том числе ползком, поскольку подъезд был полностью задымлен», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина вынес на руках двоих детей и затем вернулся за третьим ребенком. Еще двоих подростков и пенсионера эвакуировали сотрудники пожарной охраны с помощью лестницы.

О своем героическом поступке Тимур Калимуллин коллегам не сказал. Только благодаря поступившему письму о случившемся узнало руководство МВД Башкирии. Сейчас решается вопрос о награждении сотрудника.