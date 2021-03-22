Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13

EUR 88.43

22 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии полицейский спас из горящего дома троих детей

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД России

В Башкирии полицейский спас из горящего дома троих детей Фото: МВД России

В Башкирии жительница Баймака поблагодарила следователя районного отдела МВД России Тимура Калимуллина за спасение детей из пожара. Женщина выразила слова признательности в письме, которое пришло в МВД по РБ.

В ноябре 2020 года в Баймаке загорелась квартира в жилом трехэтажном доме. Старший лейтенант юстиции стал очевидцем случившегося. Приехав домой на обед, он увидел густой дым из окон дома. Он сразу же побежал к месту возгорания.

«Одновременно туда прибыли представители МЧС России и участковый. Вместе они забежали в одну из квартир, откуда эвакуировали женщину, находившуюся в бессознательном состоянии. Затем следователь заметил на балконе последнего этажа детей. Он вновь вошел в здание и на ощупь сквозь клубы дыма добрался до нужной квартиры. Перемещаться приходилось в том числе ползком, поскольку подъезд был полностью задымлен», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина вынес на руках двоих детей и затем вернулся за третьим ребенком. Еще двоих подростков и пенсионера эвакуировали сотрудники пожарной охраны с помощью лестницы.

О своем героическом поступке Тимур Калимуллин коллегам не сказал. Только благодаря поступившему письму о случившемся узнало руководство МВД Башкирии. Сейчас решается вопрос о награждении сотрудника.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МВД РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вновь похолодает до -20 градусов
В Башкортостане в ближайшие три дня короткое потепление вновь сменится похолоданием. По данным Башгидрометцентра, в воскресенье, 21 марта, днем по респуб
В ЦБ дали советы по поводу «ошибочного» перевода на карту
Мошенничества с якобы ошибочными переводами грозят не только потерей денег, но и могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств, с
В Уфе названы основные проблемы строительства моста между Демой и Телецентром
В ходе обсуждения хода разработки Генплана Уфы на период до 2040 года, был рассмотрен вопрос строительства моста через реку Белую, связывающего Дему и р
В Санкт-Петербурге убили 16-летнего жителя Башкирии
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Как сообщает пресс-служба местного Следственного комитета, обвиняемый в ноч
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть