Фото: читатель «Башинформа» В администрации Уфы рассказали о судьбе шакшинского моста Фото: читатель «Башинформа»

Жители микрорайона Шакша обращаются к властям в социальных сетях по поводу глубоких ям на шакшинском мосту.

Как рассказали местные жители агентству «Башинформ», ямы на мосту несут угрозу состоянию автомобиля, водители стараются их объезжать, что затрудняет движение. По словам уфимца Романа, выбоины в дорожном полотне — частая причина посещения автосервиса.

В мэрии Уфы на жалобы жителей ответили, что управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы планирует восстановить изношенный слой асфальтобетонного покрытия. Однако на это требуется дополнительные лимиты финансовых средств.

«По заказу администрации Уфы разработан проект капитального ремонта объекта «Автомобильный мост через р. Белая у п. Шакша», получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы РБ». Объект включен в заявку Гостранса РБ на 2021-2022 гг. в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федеральный проект «Мосты и путепроводы», программу по восстановлению мостовых сооружений, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии и которые расположены на сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. На март месяц финансирование не подтверждено», — сообщила в системе «Инцидент-Менеджмент» заместитель начальника информационно-аналитического управления – пресс-службы администрации Уфы Лариса Салихова.

Ранее «Башинформ» писал, что шакшинский мост, построенный в 1984 году, нуждается в реконструкции. Уфимцы сообщали , что на мосту проводились ремонтные работы с помощью тротуарной плитки.

О планах ремонта шакшинского моста стало известно в ноябре 2020 года. Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с заместителем министра транспорта России — руководителем Росавтодора Андреем Костюком договорились о совместной работе по реконструкции крупнейших мостовых сооружений в республике — это переход через реку Белую в створе улицы Города Галле, мост через реку Уфу в посёлке Шакша.

Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов включал шашкинский мост в список предаварийных мостов. Тогда планировалось, что работы по реконструкции начнутся в 2020 году.