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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии малоэффективные камеры фотовидеофиксации «перекинут» на федеральные трассы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии малоэффективные камеры фотовидеофиксации «перекинут» на федеральные трассы Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ 22 марта вновь поднял вопрос установки 100 камер фотовидеофиксации на федеральных трассах. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил о том, как продвигается решение этого вопроса.

«Мы приняли решение: те камеры, которые стоят не эффективно, установим на федеральных трассах», — ответил Андрей Назаров.

Руководитель республики Радий Хабиров заметил, что это правильное решение.

«Эти камеры фотовидеофиксации не для того, чтобы мы залезли в карман людей, а для того, чтобы люди доехали домой к своим детям, родным и близким. Для этого нам не надо их прятать. Дайте актуальную информацию, где расположены эти камеры, чтобы человек понимал, где они стоят. Когда будете перекидывать, люди должны знать заранее, где камера будет стоять. Это правильное решение. Со всем комплексом мер, мы преодолеем эту проблему», — сказал Глава региона.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дороги, безопасность
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