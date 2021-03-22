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В Уфе состоялось открытие масштабной фотовыставки «Один день из жизни России»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

19 марта в Уфе на территории Лайфстайл центра Башкирия состоялось открытие фотовыставки «Один день из жизни России». Выставка включает в себя несколько сотен кадров, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны.

Мероприятия организовано в рамках творческо-благотворительного проекта компании МТС «Поколение М» и культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО».

«Один день из жизни России» — это национальный документальный фотопроект о жизни России. Уникальность проекта в том, что все представленные на выставке фотографии сделаны в один день – 22 сентября 2017 года.

340 профессиональных фотографов от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара запечатлели жизнь России во всем ее многообразии – географическом, национальном и природном.

Творческим куратором выставки и почетным гостем мероприятия стал Василий Прудников — российский фотограф, фотожурналист, издатель, автор и руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», член Союза Журналистов РФ и мастер проекта «Поколение М».

Как рассказал Василий Прудников, главная идея фотовыставки – сделать срез жизни людей по всей стране за один день в формате фоторепортажа — родилась в 80-х годах прошлого века. Съёмки проекта «День из жизни Советского Союза» зарубежными и советскими фотографами прошли 15 мая 1987 года. Через тридцать лет культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО решил повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию.

«Мы использовали этот повод, чтобы осознать, что живём уже в другой стране, не менее уникальной и разнообразной во всех проявлениях. Объединённые нами фотожурналисты, документальные фотографы, повторили грандиозный проект, только уже под названием «Один день из жизни России», и с помощью профессиональных снимков показали соотечественникам то, что они видят каждый день, но далеко не всегда замечают, а также напомнили мировому сообществу, как велика и прекрасна Россия.

Я особенно рад открывать выставку в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М», который направлен на развитие детского творчества. Надеюсь, что наш фотопроект вдохновит и юных, и взрослых фотохудожников и просто любителей фотографии на собственные эксперименты и саморазвитие», — прокомментировал создатель фотопроекта «Один день из жизни России», мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников.

Егор Фисюк, директор «МТС» в Республике Башкортостан, отметил, что выставка проводится именно в Уфе неслучайно: школьники из Башкирии и Уфы всегда активно участвуют в проектах «Поколения М», отправляют работы и становятся победителями в различных конкурсах.

«Мы регулярно проводим мероприятия «Поколения М» в Башкирии, и наши ребята уже становились победителями различных номинациях. Сейчас наша задача – привлечь в проект детей и подростков, интересующихся фотографией, и дать им шанс продемонстрировать свои способности широкой аудитории.

Почему именно фотография? С развитием технологий это становится доступным все более широкому кругу людей, камера есть у каждого в телефоне. Но мало обладать только фотоаппаратом, нужно еще иметь теоретическую базу. Мы готовы предоставить всем желающим эти знания, которыми поделятся наши кураторы и мастера фотоискусства», — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

После официальной части открытия Василий Прудников провел авторскую экскурсию по экспозиции, поведал истории создания некоторых особенно интересных снимков. Завершилось мероприятие увлекательным мастер-классом для школьников: Василий Прудников рассказал и показал ребятам, как фотографировать так, чтобы фотографии «заговорили» и в одном кадре умещалась целая история.

Как рассказали организаторы, следующей большой выставкой станет проект «Один день из жизни Уфы». В него войдут снимки, которые сделали уфимские школьники в рамках фотокросса, прошедшего в течение дня 20 марта 2021 года. Лучшие репортажные фотографии, отражающие повседневную жизнь Уфы, выберет профессиональное жюри проекта «Поколение М» и представит на одной из творческих площадок города.

Экспозиция «Россия. Один день из жизни» будет работать с 19 марта 2021 года по 08 апреля 2021 года на территории Лайфстайл центра Башкирия. Вход бесплатный.

 

Ирина Зимина

Теги: Фотовыставка, Поколение М, событие, искусство
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