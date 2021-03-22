Фото: ИА «Башинформ» Самые большие зарплаты в Башкирии получают работники интеллектуального труда Фото: ИА «Башинформ»

Стало известно, где в России самые высокие зарплаты. Соответствующий рейтинг подготовило издание РИА Новости. Как показало исследование, самые большие зарплаты в регионах работники получают в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и в отрасли финансовых услуг. В 12 субъектах усилила позиции отрасль «Здравоохранение».

Возглавила рейтинг Сахалинская область. Здесь отраслью с наивысшей зарплатой в 2020 году стала добыча нефти и газа, где средняя зарплата составила 384 тысячи рублей. На втором месте — Москва (финансовые услуги – 187 тыс. руб.). На третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа – 174 тыс. руб.). Башкортостан разместился на 44-й строчке рейтинга с зарплатой в 58 тысяч рублей, которую получают сотрудники, работающие в профессиональной и научной деятельности.

Согласно исследованию, в 15 регионах даже в лучших отраслях люди в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц, а еще в семи субъектах федерации — не более 50 тысяч рублей. Последние места занимают: Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Псковская область, Кировская область и Карачаево-Черкесская Республика.

По мнению экспертов, прошедший год оказался очень сложным в экономическом плане, в том числе из-за пандемии коронавируса, и, скорее всего, 2021 будет лишь немного лучше. В части зарплат можно ожидать продолжения их номинального роста примерно на уровне последних лет.

Как сообщало агентство «Башинформ», среднемесячная номинальная зарплата в Башкирии, начисленная работникам организаций за 2020 год, превысила 38 706 рублей. Это на 5,3 процента больше, чем в январе-декабре 2019-го. При этом реальная зарплата увеличилась за это время в регионе на 1,7 процента. В декабре прошлого года средняя зарплата достигла в республике 50 613 рублей. В целом за IV квартал 2020-го она составила 42 459 рублей.