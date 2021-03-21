Фото: Ксения Калинина Госавтоинспекция Уфы сообщила о результатах массовых проверок водителей Фото: Ксения Калинина

В Госавтоинспекции Уфы 21 марта сообщили о результатах массовых проверок водителей. По данным ведомства, накануне в городе прошли профилактические мероприятия, в результате которых сотрудники ГИБДД проверили около 400 машин и пресекли 92 нарушения Правил дорожного движения. Из них 11 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения.

Подобные рейды в Уфе продолжатся. В ГИБДД просят всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге.